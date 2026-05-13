Empiezan las obras de mejora del parque infantil de Cistierna

Publicado por José María Campos Cistierna Creado: Actualizado:

Dan comienzo las obras de la remodelación del parque infantil de San Guillermo de Cistierna. Las obras se habían adjudicado en 2025 pero el primer adjudicatario no cumplió con los plazos y ello obligó al Ayuntamiento a hacer una nueva adjudicación. La inversión para parques infantiles es de 74.304 euros en los que se incluye el parque infantil de Santa Bárbara que hace unas semanas que está en pleno funcionamiento.

En el parque San Guillermo se colocarán nuevos juegos: carrusel inclusivo, balancín sube y baja de 4 plazas, casita inclusiva, cama elástica, columpio oscilante, juego 2D twister, juego 2D rayuelas, juego 2D gusano con medias esferas, panel interactivo braille, panel interactivo tres en raya y panel giro twister con una inversión de 35.931 euros

El alcalde de Cistierna, Luis Mariano Santos, recordó que el hecho de que la primera empresa adjudicataria no cumpliese con las obras ha hecho que los plazos se retrasasen. «La solución ha sido muy engorrosa y hemos tenido que tener un informe del Consejo Consultivo para resolver el contrato de la primera adjudicación. Todo ha sido muy lento pero al final se ha hecho en tiempo récord», según Santos, quien confía en que antes de que se inicie el verano puedan estar finalizadas las obras y que la gente y los niños puedan disfrutar del nuevo parque infantil remodelado.

Estas instalaciones del parque infantil de San Guillermo han contado con un arreglo integral de la zona de servicios que ya necesitaban de una actuación importante. Recorda que el parque cuenta con un servicio de bar que ofrece una atención a los usuarios de estas instalaciones municipales.