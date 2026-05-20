El Somacyl se hará cargo de la depuradora de Cistierna

Publicado por José María Campos Cistierna Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Cistierna es el encargado de realizar la gestión de la depuración de aguas residuales. No obstante, la gestión de este servicio exige un elevado grado de especialización técnica, así como la disponibilidad de medios materiales y humanos adecuados para asegurar el correcto funcionamiento, mantenimiento y control de las instalaciones de depuración (EDAR) tal y como recordó en un pleno su alcalde Luis Mariano Santos.

Es por ello que el Ayuntamiento va a encargar la gestión a la empresa (Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (SOMACYL) que afectará a las depuradoras de Cistierna y Santa Olaja de la Varga. Con la firma del convenio, el Ayuntamiento tiene la oportunidad no solo de profesionalizar el servicio, encomendado su gestión a una empresa pública adscrita a la Consejería de Medio Ambiente, sino también lograr que la Diputación de León y Somacyl financie el 80% de las inversiones y el resto lo asuma el Ayuntamiento. El convenio supone una inversión de 877.250 euros. El Ayuntamiento aportará 175.450 euros a lo largo de cuatro anualidades.

Las instalaciones presentan diversas deficiencias estructurales y funcionales que requieren la ejecución de importantes inversiones que para el Ayuntamiento resultarían económicamente inviable o comprometería gravemente la estabilidad presupuestaria. Se recordó que es la mejor solución para garantizar su funcionamiento.