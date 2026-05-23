La feria Saborea Boñar homenajea a Embutidos El Castro

Publicado por José María Campos Boñar Creado: Actualizado:

La villa de Boñar vivió este sábado el primer día de la IX edición de la feria de San Isidro «Saborea Boñar» que se inició con un desfile de pendones. Este año se ha realizado un homenaje y reconocimiento a la empresa embutidos El Castro que dirigen. Hector y Cristina. El diputado provincial Emilio Orejas hizo entrega de una placa a los empresarios.

Pepe Villa destacó que esta feria hace pueblo y se pone en valor los productos agroalimentarios de la comarca. Respecto a embutidos, El Castro precisó que es una empresa que lleva 37 años llevando el nombre de Boñar. «Es un reconocimiento al trabajo, a la excelencia y a la identidad. Boñar es el municipio con el mejor chorizo de León».

El diputado de turismo Octavio González destacó el trabajo que supone a los pequeños municipios realizar este tipo de eventos que «son un escaparate para dar a conocer los productos leoneses y su alta calidad».

Para este domingo hay un maridaje y un cortador de jamón, además de talleres de concienciación y prevención de incendios y de cocina. A las 19:00 horas habrá una degustación gastronómica a cargo de restaurante La Praillona.