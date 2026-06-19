El GAL de Riaño repasa tres décadas de emprendimiento en 25 municipios

Publicado por José María Campos Dcistierna Creado: Actualizado:

El Grupo de Acción Local Montaña de Riaño celebró este viernes su trigésimo aniversario con un acto al que asistieron políticos y empresarios de toda la comarca. El 19 de junio de 1996 nacía un grupo que, basado en ayudas europeas, venía a impulsar proyectos en esta montaña. Hace tres décadas, un grupo de personas decidió dar el paso y crear el GAL Montaña de Riaño para acercar las ayudas comunitarias a esta montaña. Guillermo Hernández fue su primer presidente y estuvo acompañado en la junta directiva por Mariano Rojo y Petra Domínguez. En estos treinta años, el GAL tuvo cinco presidentes: Guillermo Hernández, Porfirio Díez, Tomás de la Sierra, Borja Fernández y la actual presidenta, Carmen Hernández. Este grupo lo conforman 25 municipios, 210 pueblos y 300 socios entre el sector privado y el público. El acto se vio afectado por la noticia del fallecimiento del teniente de alcalde de Riaño, José Antonio Cid, «Toño», para el que todos los intervinientes en el acto tuvieron un recuerdo.

La presidenta, Carmen Hernández, recordó que se conmemoran treinta años de esfuerzo colectivo: «El GAL ha sido una herramienta útil para impulsar oportunidades, apoyar iniciativas y creer en el potencial de nuestro territorio. Es un día para agradecer a los que pusieron en marcha este proyecto y a quienes lo fueron consolidando con el paso de los años». El jefe de Agricultura de León, Fidentino Reyero, en nombre de la Junta de Castilla y León, precisó que el GAL ha sido una herramienta para canalizar iniciativas, apoyar proyectos y generar oportunidades donde más se necesitan. Destacó que se han gestionado 21 millones de euros en ayudas concedidas a más de 500 proyectos. «Sabemos que cuando las instituciones y el territorio trabajan de la mano, los resultados llegan. El desarrollo rural es una tarea compartida». Finalizó recordando que, mirando hacia el futuro, los retos son importantes, en alusión a la despoblación, el envejecimiento, la modernización, el sector agrario o la digitalización. «La montaña de Riaño cuenta con recursos y talento, con una base sólida sobre la que seguir construyendo. Hoy celebramos lo conseguido, pero no podemos olvidar que aún falta mucho por hacer y que los nuevos desafíos exigirán respuestas valientes».

El diputado de Cistierna, Esteban González, dijo que llegar a tres décadas «indica la fuerza que tiene nuestro territorio. Se trata de dar oportunidades a los jóvenes y a los emprendedores». Instó a que se pongan las cosas más fáciles para que la gente pueda emprender en su pueblo, lo cual implica «estar asegurando el futuro de nuestra tierra». El GAL, en estos 30 años de desarrollo económico, social y cultural, se ha beneficiado de cinco programas de ayudas europeas. Comenzó con el Proder 1996-1999, con una asignación de 4.819.277 euros; le siguió Leader Plus 2000-2006, con 6.963.728 euros, dando paso al Leadercal 2007-2013, con 3.867.700 euros, para seguir con el Leader 2014-2020, con 3.517.538 euros, y llegar al actual Leader 2023-2027, con una asignación de 2.239.654 euros. Son más de 500 proyectos de toda índole: productivos, que generan actividad económica y crean empleo, así como no productivos, que contribuyen al desarrollo turístico, social, cultural y deportivo.