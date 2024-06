La 'extriunfita' Natalia da caché a las fiestas de Zuares

Publicado por A. M. León Verificado por Creado: Actualizado:

La localidad de Zuares del Páramo está absolutamente pendiente del cielo para que la lluvia no eche por tierra unas fiestas en honor a San Pedro que llevan preparando con tanto esmero desde hace meses y que cuenta con Natalia, cantante de Operación Triunfo 1, como actuación estelar este sábado a las 02.00 horas de la noche.

El concierto será en el campo de fútbol con entrada gratuita. Será una noche mágica llena actividades que arrancará a las 21.00 horas con la apertura de food trucks, a la que seguirá la música de la macrodiscoteca Zafiro y la mejor música de baile de los últimos 25 años con ‘Ona More Time’ con los los Djs Vladi y Dani Alfageme.

El concierto de Natalia está previsto para las 02.00 horas. Cantante, compositora, productora, presentadora y actriz de doblaje. Según se señala en su página web oficial, desde pequeña Natalia soñaba con ser cantante, tras su paso por el talentshow musical Operación Triunfo con tan solo 18 años su sueño se hizo realidad.

Cuenta con 5 álbumes de estudio: No soy un ángel (2002), Besa mi piel (2003), Natalia (2004), Nada es lo que crees (2006) y Radikal (2007), así como con un álbum recopilatorio: Un poco de mí (2017), con el cual celebraba 15 años de carrera. 28 singles, entre ellos temas tan conocidos como: V as a volverme loca, Besa mi piel, Que no puede ser, Loco por mí, Libérate, Nunca digas no, Un poco de mí, Cien x cien entre otros… Ha logrado 2 discos de oro, 1 disco de platino y más de medio millón de discos vendidos, así como 5 números 1 digitales.

Más de 500 conciertos por toda España, habiendo actuado también fuera de España como artista internacional en festivales de Dubai y Rumanía.

En la actualidad, se encuentra inmersa en la promoción y gira de su nuevo single Nadie más .