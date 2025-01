CHD atribuye la subida al Páramo Bajo a «homogeneizar» criterios entre regantes

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) no ha entrado a valorar el anuncio de movilizaciones de la Comunidad de Regantes del Páramo Bajo de León y Zamora ante la intención del organismo regulador de repercutir el coste de la subida de agua del salto de Villalobar, a pesar de que existe un compromiso del Estado firmado en 1995 decretando la exención de dicho coste. En declaraciones a este periódico, fuentes de CHD han atribuido el incremento de la tarifa a la necesidad de homogeneizar criterios con el resto de las comunidades de regantes de la cuenca.

Desde el organismo de cuenca se han ofrecido a llevar a cabo «nuevas reuniones con los representantes del Canal del Páramo Bajo», según dichas fuentes. La Confederación asevera que ha mantenido «múltiples reuniones» con los regantes «los cuales también han sido escuchados y atendidos en las diferentes juntas de explotación que han tenido lugar».

CHD matiza que el incremento del importe de la Tarifa de Utilización del Agua que ha experimentado la Comunidad de Regantes del Páramo Bajo en 2024 «responde a la necesidad avanzar en el establecimiento de unos criterios de cálculo de este tipo de exacciones lo más homogéneos posible entre todos los regantes de la cuenca del Duero». Y destaca que dicha subida «supone un incremento de 43 €/ha para el año 2024 con respecto a la media de los últimos 5 años anteriores, importe muy inferior a los 400 €/ha de subida que se ha publicado en algunos medios».

«En todo caso, conviene subrayar que la CHD ha sometido a información pública estos valores y ofrecido a todos los interesados la oportunidad de presentar cuantas alegaciones estimaran oportunos», añade el organismo, que incide en que estas alegaciones «han sido estudiadas y tenidas convenientemente en consideración».

En su respuesta, el organismo de cuenca no ha hecho mención al acuerdo que esgrime la Comunidad de Regantes y que ha estado en vigor desde 1995.

El pasado octubre, Confederación explicó que estaba en tramitación un convenio sobre una encomienda entre la CHD y la Comunidad de Regantes «para la gestión de la explotación, mantenimiento y vigilancia de las obras e infraestructuras de titularidad pública adscritas a la zona regable del Canal del Páramo Bajo». El objetivo del convenio era la colaboración en la explotación, el mantenimiento y la conservación de las infraestructuras del canal del Páramo Bajo, «dentro de las cuales podría incluirse la estación elevadora si así lo acuerdan las partes».

Las Cortes de Castilla y León ya se pronunciaron hace un año en respaldo a los regantes

El conflicto que enfrenta a la Comunidad de Regantes del Páramo Bajo de León y Zamora con CHD afecta a medio centenar de pueblos que tienen en la agricultura de regadío su principal medio de vida, un recurso que además es el que dinamiza el resto de la economía local. Por ello, los regantes denuncian que lo que está en juego en esta contienda es en esencia la supervivencia de la zona frente a la decisión de un organismo que depende del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que tiene entre sus encomiendas la de velar por el progreso del medio rural. Por ello, los regantes están recabando apoyos no sólo en el sector agrario, también entre los ayuntamientos de su zona de influencia para que respalden su postura y participen las movilizaciones que ya han anunciado para dejar evidencia su indignación. Los regantes del Páramo Bajo también han recabado apoyos políticos en otras fases de este enfrentamiento. En concreto, en febrero del año pasado, las Cortes de Castilla y León aprobaron una Proposición No de Ley presentada por el Partido Popular que contó con los votos a favor de los procuradores del Grupo Mixto, de UPL-Soria Ya, y de Vox, con la abstención del Grupo Socialista y el voto en contra de Podemos, para pedir al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico que mantenga el compromiso histórico de la resolución de 1995. En dicho debate, el PP recordó que el compromiso de 1995, en el que se estipulaba «la necesaria no discriminación» de los regantes del Páramo Bajo para que sus costes de producción (costes de riego) fueran similares a los de otras comunidades de regantes. La iniciativa también reclamaba un proyecto de eficiencia energética para la elevación de Villalobar, con la finalidad de reducir los costes energéticos de dicha infraestructura, lo que repercutiría en un menor gasto público corriente del organismo de cuenca. Precisamente construir instalación solar fotovoltaica que genere electricidad para paliar el gasto energético de Villalobar es una de las opciones apuntadas por la presidenta de CHD, María Jesús de la Fuente.