Santa María del Páramo programa para el sábado 22 los actos de Santa Cecilia

El Ayuntamiento de Santa María del Páramo, en León, celebrará el próximo sábado 22 de noviembre la festividad de Santa Cecilia 2025, patrona de la música, con una jornada especial protagonizada por la Banda Municipal de Música. La programación incluye un pasacalles musical, la misa en honor a la patrona y un concierto final que pondrá el broche de oro a un mes repleto de actividades culturales y sociales. Desde el Ayuntamiento leonés se invita a todos los vecinos de Santa María del Páramo y de la comarca a disfrutar de esta cita tan especial, así como de la variada programación que el municipio, su comercio y su hostelería han preparado para estas fechas,

Como en años anteriores el Ayuntamiento de Santa María del Páramo reconocerá la dedicación y el esfuerzo de los miembros de la Banda Municipal con una gratificación total de 12.858 euros, cantidad que se reparte entre sus integrantes valorando criterios como la antigüedad, la participación, nivel musical y asistencia. Este viernes se llevará a Junta de Gobierno la propuesta de gratificaciones que se conceden a la Banda como reconocimiento a todas las actividades en las que participa, porque la Banda Municipal es un auténtico lujo para el municipio, reflejo del compromiso con la promoción cultural que mantiene la corporación y que se quiere seguir potenciando. En ella participan muchos niños y jóvenes, junto a músicos que llevan más de 25 años formando parte de una agrupación muy consolidada.