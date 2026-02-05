El Páramo Bajo recaba apoyos en la comarca ante la falta de avances con CHD

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Las Comunidades de Regantes del Canal del Páramo, Páramo Alto y Páramo Medio han escenificado un frente común de apoyo a sus vecinos del Páramo Bajo, denunciando la postura de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD).

En una reunión de urgencia celebrada en la sede del Canal del Páramo en Santa María del Páramo, han analizado la pretensión de la CHD de repercutir los gastos de energía y mantenimiento de la estación elevadora de Villalobar y el rechazo ha sido unánime. «Lamentamos profundamente la posición de la CHD; las pretensiones del Páramo Bajo son absolutamente legítimas y cuentan con todo nuestro respaldo", han señalado los regantes en un comunicado emitido tras la reunión, y en el que centran las críticas en las propuestas «inconexas» por parte de la Confederación realizadas en la última reunión con el Páramo Bajo que alimentan la sospecha sobre su gestión previa. "No es comprensible que la CHD pretenda cambiar las reglas del juego a mitad de partida", han denunciado los representantes de las tres comunidades. «Lo que era una cuestión jurídica ha dejado de serlo para convertirse en un problema de gestión interna de la propia Confederación. Ahora nos hablan de hacer líneas eléctricas, parques fotovoltaicos o 'túneles energéticos' como soluciones desesperadas a problemas que ellos mismos han generado».

Según el comunicado conjunto, estas alternativas repentinas «hacen que nos planteemos seriamente la gestión que hasta ahora ha realizado la CHD». Para los regantes, la solución no pasa por nuevas infraestructuras costosas, sino por la voluntad política: «Lo más fácil y justo es dar validez al conocido 'escrito de José María de la Guía' y respetar lo pactado».

El Sindicato Central del Embalse de Barrios de Luna también ha manifestado su apoyo incondicional a las demandas de los regantes, ante la actitud de la Confederación que para el Páramo Bajo supone una amenaza directa a la viabilidad económica de la zona. «Sentimos que se está improvisando con el dinero de los regantes", señalan fuentes del sector, subrayando que la falta de seguridad jurídica sobre el coste del agua impide cualquier planificación de futuro en las explotaciones.