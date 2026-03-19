Santa María del Páramo licita un paquete de obras urbanas por 255.000 euros

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Santa María del Páramo ha sacado a licitación un importante paquete de obras de urbanización y pavimentación por un importe de 255.000 euros, con el objetivo de dar respuesta a diversas deficiencias detectadas en calles y espacios públicos del municipio.

Esta actuación se enmarca dentro del proyecto Urbanización y Pavimentación de Calles en Santa María del Páramo, cuya redacción ha sido encargada a la consultora López-Peláez Ingeniería. La iniciativa pretende actualizar infraestructuras urbanas en un municipio que actúa como cabecera comarcal del Páramo leonés y que destaca por mantener una evolución demográfica positiva, con más de 3.200 habitantes, algo poco habitual en la provincia de León.

El consistorio ha identificado en los últimos años una serie de carencias relacionadas principalmente con el estado de los pavimentos, la falta de accesibilidad y la necesidad de reorganizar el espacio urbano en determinadas zonas. Por ello, el proyecto plantea una intervención integral en varias calles estratégicas.

En la calle El Bajo se llevará a cabo una urbanización completa en su extremo sur, tras la reciente modificación puntual de las normas urbanísticas. Las obras incluyen la construcción de nuevas aceras de hormigón y calzada asfáltica, así como la instalación de redes de abastecimiento y saneamiento, acometidas domiciliarias, sumideros, pozos de registro y elementos de riego. Además, se dotará a la zona de canalizaciones subterráneas para baja tensión y telecomunicaciones, junto con una infraestructura completa de alumbrado público.

Por otro lado, en el tramo norte de la calle Polideportivo se ejecutará una reordenación del espacio urbano con el fin de mejorar la convivencia entre peatones, tráfico rodado y estacionamiento. La actuación contempla nuevas aceras, renovación del firme, señalización horizontal y vertical, así como la incorporación de sistemas de drenaje superficial y canalizaciones para alumbrado público.

El proyecto también apuesta por un modelo urbano más accesible y amable en las calles Benito León y Manuel Verdejo, donde se transformarán los viales en plataformas únicas de coexistencia. En ambos casos se renovarán completamente los pavimentos mediante adoquín de hormigón prefabricado en dos colores, con diseño tipo románico, lo que permitirá eliminar barreras arquitectónicas y favorecer el tránsito peatonal. Estas actuaciones incluirán igualmente nuevas redes de drenaje y canalizaciones subterráneas para servicios básicos.

Algunas de las intervenciones previstas requerirán la obtención de permisos específicos. Es el caso de las obras en la calle Polideportivo, que se sitúan en la zona de policía del arroyo de Los Tres Ojos, por lo que será necesaria la autorización de la CHD. Asimismo, la actuación en la calle El Bajo precisará el desarrollo de un proyecto de normalización urbanística debido a la modificación del ámbito correspondiente.