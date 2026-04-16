El Ayuntamiento homenajea a matrimonios de más de 50 años

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Santa María del Páramo ha abierto el plazo de inscripción para participar en el tradicional acto de homenaje a las parejas del municipio que llevan más de 50 años de matrimonio, una cita ya consolidada en el calendario local que se celebrará el próximo 16 de mayo.

Este evento, que se organiza anualmente, tiene como objetivo reconocer públicamente la trayectoria de vida compartida de estas parejas, poniendo en valor el compromiso, la convivencia y los lazos construidos a lo largo de décadas. Se trata de un acto cargado de simbolismo y emoción, en el que el municipio rinde tributo a quienes representan un ejemplo de estabilidad, esfuerzo y dedicación mutua.

Las parejas interesadas en participar deberán formalizar su inscripción previamente, bien acudiendo al Ayuntamiento o a través del teléfono 987 350 000. El plazo permanecerá abierto hasta el próximo 11 de mayo, fecha límite para poder formar parte de este reconocimiento colectivo.

Desde el Consistorio destacan la importancia de este tipo de iniciativas, especialmente dirigidas a las personas mayores, a quienes consideran un pilar fundamental de la comunidad por el papel esencial que desempeñan en la vida social del municipio.