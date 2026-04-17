Pobladura de Pelayo García celebra su fiesta del voto

El Grupo de Danzas Virgen de las Angustias de Pobladura de Pelayo García, en plena actuación en la procesión de la fiesta del Voto. J. NOTARIO

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Pobladura de Pelayo García celebra este fin de semana una de sus tradiciones más emblemáticas, la Fiesta del Voto en honor a la Virgen de las Angustias, una cita que aúna devoción, historia y folclore en un ambiente único donde el pasado sigue muy presente.

La celebración arranca el sábado desde primera hora con la elaboración de la alfombra de colores dedicada a la Virgen, una actividad abierta a la participación de vecinos y visitantes que marca el inicio de una intensa jornada. A mediodía tendrá lugar la Santa Misa y, por la tarde, la tradicional procesión recorrerá las calles del pueblo acompañada por los danzantes, auténticos protagonistas de la fiesta. Más tarde, el folclore se hará protagonista con el XIII Festival Folklórico, dando paso ya por la noche a la verbena en la Plaza Mayor con la macrodiscoteca La Rave, que pondrá el toque festivo hasta bien entrada la madrugada.

El domingo la programación continúa con una propuesta cultural en la Cámara, donde el Grupo Teatro Vilecha representará la obra «Islas Desiertas», manteniendo así el equilibrio entre tradición y cultura.