Santa María del Páramo recurre la tasa de basuras ante el contencioso

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Santa María del Páramo ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra la Ordenanza Fiscal del Servicio de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos aprobada por la Mancomunidad de Municipios «El Páramo», presidida por el Partido Popular, y cuya nueva tarifa se reflejará en el próximo recibo de basura que llegará en este mes de abril.

El Consistorio explica en un comunicado que ya presentó alegaciones dentro del plazo establecido al considerar que el proyecto no se ajustaba a la legalidad ni cumple con los objetivos que marca la normativa europea en materia de residuos.

El Ayuntamiento señala que según la documentación de la propia ordenanza, el objetivo de la nueva tasa "era que tributaran más aquellas personas o inmuebles que generan un mayor volumen de residuos" pero sostiene que la regulación finalmente aprobada «no responde a ese criterio, ya que únicamente establece una cuota tributaria diferenciada en función del uso de los bienes inmuebles».

El Ayuntamiento considera que el incremento de las cuotas no se ha aplicado sobre aquellos inmuebles que potencialmente generan más residuos, sino sobre aquellos tipos de inmuebles que existen en mayor número dentro de la Mancomunidad. De este modo, entiende que la finalidad real de la ordenanza es incrementar la recaudación, especialmente sobre las viviendas, sin que exista una relación efectiva con la generación de residuos.

Asimismo, la ordenanza no contempla bonificaciones ni exenciones para aquellos inmuebles que reduzcan la producción de residuos o que, sencillamente, no generen residuos por encontrarse cerrados o sin uso. Por todo ello, el Ayuntamiento de Santa María del páramo considera que la ordenanza incumple la legalidad vigente, circunstancia que ya puso de manifiesto durante el periodo de alegaciones.