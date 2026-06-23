El Ceip Benito León sumerge a sus alumnos en la esencia del Páramo

El Proyecto de Innovación Educativa (PIE) «La escuela rural, una escuela de vida», puesto en marcha por la Consejería de Educaciónpretende contribuir al mayor y mejor desarrollo de las competencias clave del alumnado de zonas rurales, en el que ya participan 8.155 escolares y 370 profesores de 18 colegios e institutos de la comunidad.
El objetivo de esta iniciativa que incluye un amplio marco de disciplinas es conseguir un aumento de la innovación educativa entre el profesorado, con la implementación de metodologías activas que conduzcan a la elaboración de proyectos, la inclusión, el aprendizaje colaborativo y el uso creativo de las TIC; donde el contacto con la naturaleza y la implicación de las familias serán dos elementos esenciales.
Iniciativa para implicar a toda la comunidad
El Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Benito León ha inaugurado oficialmente la iniciativa «Páramo vivo: Una ruta educativa desde el Colegio Benito León». Este proyecto ha surgido en el marco de la convocatoria de la Consejería de Educación de la Junta para los Proyectos de Innovación Educativa (PIE) «Escuela Rural. Escuela de vida», concebidos para difundir el trabajo realizado en los centros de estos entornos. A través de la metodología de Aprendizaje-Servicio, el alumnado ha vinculado las aulas con la realidad sociocultural de la zona mediante el uso creativo de las TIC y herramientas digitales diseñadas por ellos mismos.Al acto de presentación, que ha tenido lugar en las instalaciones del centro educativo, han asistido representantes de las instituciones locales, empresas, colaboradores de la zona y numerosos vecinos que han participado de manera activa en el proceso de creación del itinerario.La ruta consta de un recorrido de 4 kilómetros de extensión que conecta 9 puntos de interés estratégicos dentro de Santa María del Páramo. El diseño del trayecto abarca espacios del patrimonio industrial agrario local, como el Silo o la Fábrica de Curtidos, zonas naturales como la Senda Botánica, y edificios vinculados a la cultura tradicional y la historia municipal, como el Ayuntamiento. El objetivo es que tanto las familias como los visitantes puedan profundizar en aspectos como las tradiciones, las fiestas, la gastronomía, las ferias, la fauna o la flora que identifican a la localidad.Para completar el itinerario, los usuarios disponen de un mapa interactivo y una serie de códigos QR distribuidos por el municipio. Al escanearlos, se accede a la plataforma web del proyecto donde se aloja una red de audioguías y podcasts. Estas piezas de audio han sido grabadas conjuntamente por los estudiantes y los propios habitantes, uniendo el trabajo escolar con los testimonios y la memoria colectiva de los vecinos del Páramo para hacer la visita más accesible.El recorrido presentado este martes ha finalizado en los accesos del colegio con la instalación de un panel metálico interactivo con la silueta de un tractor. Este elemento funciona como un espacio fotográfico (photocall) para el público y rinde homenaje a la agricultura, principal motor socioeconómico de la comarca.Con esta propuesta educativa, el centro busca fomentar el aprendizaje colaborativo, la inclusión y la implicación familiar, exportando los contenidos curriculares fuera del aula tradicional.