El Ceip Benito León sumerge a sus alumnos en la esencia del Páramo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Proyecto de Innovación Educativa (PIE) «La escuela rural, una escuela de vida», puesto en marcha por la Consejería de Educaciónpretende contribuir al mayor y mejor desarrollo de las competencias clave del alumnado de zonas rurales, en el que ya participan 8.155 escolares y 370 profesores de 18 colegios e institutos de la comunidad.

El objetivo de esta iniciativa que incluye un amplio marco de disciplinas es conseguir un aumento de la innovación educativa entre el profesorado, con la implementación de metodologías activas que conduzcan a la elaboración de proyectos, la inclusión, el aprendizaje colaborativo y el uso creativo de las TIC; donde el contacto con la naturaleza y la implicación de las familias serán dos elementos esenciales.