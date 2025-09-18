El Mihacale celebra la Fiesta de la Cosecha

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Museo de la Industria Harinera de Castilla y León (Mihacale) de Gordoncillo se consolida como un dinamizador cultural y social en el sur de la provincia. Este mes de septiembre, la programación ha estado marcada por actividades que han fomentado la participación ciudadana y la reflexión sobre el futuro del medio rural, culminando con la celebración de la Fiesta de la Cosecha y un destacado concierto.

La Fiesta de la Cosecha 2025, que se celebra este domingo en el Huerto-Museo Ecológico de Gordoncillo. Organizada en colaboración con las asociaciones La Vita y Jogora, el evento celebra los frutos de la tierra con actividades que arrancarán a las 18:00 horas, incluyendo juegos, degustaciones y sorteos de cestas con productos ecológicos.

El broche de oro a esta jornada festiva lo pondrá el concierto de Marina Sorin y Nacho Mastretta, quienes presentarán a las 19:30 horas su nuevo trabajo en dúo, «Fantasías Sentimentales». El dúo sorprenderá al público con su estilo personal, en el que fusionan canciones a dos voces y piezas instrumentales, utilizando una gran variedad de instrumentos como piano, clarinete, violoncello, phonofiddle, guitarra y voces. La actuación, con acceso libre hasta completar aforo, promete un espectáculo atemporal y de gran calidad artística.

Además de las actividades abiertas al público, el Mihacale ha impulsado la creación del «Primer Concejo Vecinal Cultural", un órgano de participación directa para los vecinos de Gordoncillo. Este concejo, que tuvo su primera sesión el 4 de septiembre, tiene como objetivo principal «el fomento del diálogo y la participación» y la toma de «decisiones colectivas en torno al concepto de 'identidad(es)' del rural actual». Como parte de su labor, este órgano seleccionará a dos artistas que desarrollarán producciones artísticas en el pueblo a lo largo de 2026.

La agenda de septiembre ha destacado el proyecto «Tierras Pobladas", una iniciativa del Ayuntamiento y el museo con el apoyo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Bajo este paraguas, se ha desarrollado el ciclo «Encuentros Dialogados", un foro de debate abierto al público con sesiones dedicadas a la identidad, la sostenibilidad y el futuro de las comunidades rurales.

Las sesiones han contado con la participación de ponentes de diversos ámbitos, desde asociaciones de mujeres rurales hasta agricultores locales y trabajadores sociales, propiciando un espacio para «repensar cómo habitamos el territorio» y «cómo se construyen las comunidades rurales». La agenda de septiembre incluyó tres de estos encuentros, los días 11, 18 y 25.