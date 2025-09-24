Valencia de Don Juan inicia el «plan de choque» de limpieza municipal

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Equipo de Gobierno de Valencia de Don Juan ha respondido a las acusaciones de falta de limpieza en el municipio por parte del PSOE a través de un comunicado en el que señala que este pasado lunes se ha comenzado un Plan de Choque de Limpieza previsto al finalizar las fiestas, q"ue tiene como fin subsanar las diferentes deficiencias en este aspecto que se presentan en el municipio. Este Plan de Limpieza de las calles incluye la desinfección de parques infantiles".

El alcalde de Valencia de Don Juan, José Jiménez, explica que durante el verano el gasto de agua en la limpieza municipal ha tenido que anularse e incluso bajar en el riego de los jardines. «Una gestión de agua que tuvo que ser realizada debido a la sequía del verano y con el fin de optimizar los recursos hídricos en unos meses en los que Valencia de Don Juan incluso triplica la población», añade Jiménez.

El Plan de Choque de Limpieza comenzó el día 22 de septiembre con limpieza de calles, parques infantiles, así como el polígono de El Tesoro.

Precisamente, por donde se ha empezado es el punto limpio del Polígono es una de las zonas en las que más incidirá este Plan de Choque que también será posible ahora que «contamos con el personal suficiente», según aclara el alcalde.

En este sentido, el regidor comenta que la municipalización del servicio debido a la RPT promovida por el anterior equipo de gobierno «que provoca la falta de personal para la contratación con diferentes consecuencias que se han visto reflejadas, literalmente, en la suciedad de las calles», según responsabiliza Jiménez en el comunicado.

Además, el Ayuntamiento de Valencia de Don Juan adquirirá un vehículo de limpieza gracias al Plan PIOS de la Diputación de León que permitirá la limpieza adecuada de zonas como el Polígono El Tesoro, Valjunco o Cabañas. «Actualmente el Ayuntamiento no dispone de vehículos de limpieza adecuados, ya que los adquiridos en la legislatura pasada no sirven para este fin. Este nuevo vehículo permitirá el traslado para la limpieza en estas zonas más alejadas del núcleo urbano» explica el regidor.

Por último, José Jiménez también critica en el comunicado que el Punto Limpio de la Diputación de Leon ubicado en el polígono El Tesoro es poco operativo por el horario de uso. Según explica, los vecinos no pueden usarlo y provoca que el Punto Limpio municipal esté saturado. Un punto limpio que solo debería ser para residuos de construcción. En este sentido, el Consistorio coyantino reclama a la Diputación de León que se establezca un horario acorde al uso de los vecinos.