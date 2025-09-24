Petición del pleno municipal
Fresno de la Vega pide la declaración de Interés Turístico Regional para su feria del pimiento
El Ayuntamiento de Fresno de la Vega ha aprobado en sesión plenaria una moción para solicitar a la Junta de Castilla y León la declaración de Interés Turístico Regional para la Feria del Pimiento.
La iniciativa busca reconocer la relevancia cultural, económica y social de este evento, que se celebra este próximo fin de seman, y que cumple con condiciones estipuladas para este reconocimiento, como atraer público visitante en el área de influencia del municipio.