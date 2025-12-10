Educar también en cooperación internacional

Publicado por Redacción Aleón Creado: Actualizado:

El pasado 26 de noviembre, El Ceip Bernardino Pérez clausuró con éxito el proyecto Well being 4 all, en el marco del programa Erasmus+, en el que el centro lleva dos años participando.

Se trata de una iniciativa de cooperación internacional europea en el ámbito escolar que ha coordinado el Centro Escolar de Educación Inclusiva Cristal de la localidad rumana de Oradea junto a otros centros escolares de Grecia, Portugal, Turquia y Chipre.

Tal y como explican desde el centro contino, este proyecto educativo está encuadrado dentro del marco de asociaciones estratégicas a nivel europeo que persigue apoyar el desarrollo, la transferencia o la implementación de prácticas innovadoras, así como la ejecución de iniciativas conjuntas de fomento de la cooperación, el aprendizaje entre iguales y el intercambio de experiencias a escala trasnacional.

La idea se ha llevado a cabo con una convicción común de todos los participantes: la inclusión social y el bienestar del alumnado y del profesorado, tanto de los centros de educación especial como aquellos inclusivos.

Banco de recursos

El resultado del trabajo realizado a través del ejercicio 2023-2025 entre las instituciones participantes ha sido un banco de recursos, una «caja de herramientas» o toolkit que reúne métodos, estrategias, enfoques y prácticas desarrollados y probados por las escuelas asociadas con el objetivo de mejorar la atención al alumnado con necesidades especiales, así como a los docentes encargados de la gestión de su proceso de aprendizaje.

«Todos los materiales desarrollados ofrecen ejemplos concretos de actividades, y propuestas orientadas a crear un clima escolar positivo y confortable donde cada alumno se sienta integrado, valorado y motivado para alcanzar su máximo potencial y en el que el profesorado reciba el apoyo para aplicar habilidades de gestión del estrés en el entorno laboral», explican desde el Bernardino Pérez.

De esta forma, este kit de herramientas pone la guinda a una colaboración «intensa e inspiradora, basada en el intercambio de experiencias, buenas prácticas docentes y métodos innovadores puestos en práctica para promover el bienestar en las escuelas».

Raúl Martínez, director del centro de Valencia de Don Juan ha señalado que «no puede considerarse ‘solo’ un compendio de métodos, sino también un testimonio de colaboración intercultural. La diversidad de experiencias aportadas por los socios ha enriquecido la perspectiva sobre cómo las escuelas pueden y deben convertirse en espacios acogedores, seguros y abiertos para todos».