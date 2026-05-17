Valencia de Don Juan consolida el éxito de Iberqueso con 5.000 visitantes

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Valencia de Don Juan cierra con un balance muy positivo la celebración de la Feria Iberqueso, celebrada este fin de semana y que fue inaugurada el sábado por el consejero en funciones de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández.

Desde el Ayuntamiento destacan la gran acogida que ha tenido esta edición, en la que «hemos logrado traer queserías de distintos puntos de España y también de Portugal, incluso de Menorca, lo que demuestra el crecimiento y la consolidación de esta feria».

La cifra de visitantes se ha acercado a las 5.000 personas durante todo el fin de semana, siendo el domingo la jornada de mayor afluencia de público. Además, la muestra de coches clásicos, con alrededor de 50 vehículos expuestos, contribuyó de forma notable a atraer visitantes y dinamizar el ambiente en el recinto ferial y en toda la localidad.

«Estamos muy contentos con el resultado y vamos a seguir trabajando en esta línea, apostando por ferias organizadas con recursos propios y que sirvan para dinamizar Valencia de Don Juan y atraer visitantes», señalan desde el Consistorio.