Toral de los Guzmanes adjudica obras para renovar servicios y asfaltado

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Toral de los Guzmanes ha adjudicado a la empresa Obras y Viales Pellitero las obras de renovación de servicios y asfaltado previstas en distintos puntos del municipio por un importe de 174.500 euros. La actuación cuenta con financiación de la Diputación de León a través del Plan de Infraestructuras, Obras y Servicios 2025.

El proyecto contempla una serie de intervenciones consideradas prioritarias por el Consistorio, que ha optado por ejecutar las actuaciones más urgentes dentro de las numerosas necesidades de mejora que todavía existen en el municipio.

La mayor parte de los trabajos consistirá en la renovación del pavimento de varias calles cuyo firme presenta levantamientos, hundimientos y grietas provocados por el paso del tiempo y las inclemencias meteorológicas. Las actuaciones se desarrollarán en las calles El Cristo, Ronda Alta —en dos tramos—, Libertad, Olmijo, San Juan, Don Vicente y Algadefe.

Mejora de la plaza

Además, el proyecto incluye la mejora de la plaza situada en la intersección de las calles Ronda Alta y Libertad, donde, además del nuevo asfaltado, se instalarán tres sumideros para facilitar la recogida de aguas pluviales y mejorar el drenaje de la zona.

Otra de las intervenciones de mayor alcance se llevará a cabo en la calle Barrio Nuevo, donde se renovarán las redes de abastecimiento y saneamiento, así como las acometidas domiciliarias, antes de proceder al asfaltado del vial.