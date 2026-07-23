Valencia de Don Juan brinda tres días para descubrir León copa a copa

La XXIV Feria del Vino de la Denominación de Origen León volverá a convertir a Valencia de Don Juan en el principal escaparate de los vinos leoneses del 24 al 26 de julio. El evento, presentado este miércoles en la Diputación de León, reunirá a 14 bodegas procedentes de los distintos territorios amparados por la denominación y ofrecerá al público cerca de 80 referencias comerciales, consolidándose como una de las grandes citas enogastronómicas del verano en la provincia.

La feria, que será inaugurada por el histórico etnólogo leonés, Francis Giganto, se celebra además en un momento especialmente dulce para el sector. Las bodegas de la DO León acumulan ya 64 premios de alto valor obtenidos en concursos nacionales e internacionales y la añada 2025 ha recibido por cuarto año consecutivo la calificación de excelente, unos resultados que avalan el creciente prestigio de los vinos elaborados con las variedades autóctonas Prieto Picudo y Albarín.

Durante la presentación, el presidente del Consejo Regulador, Rafael Blanco, destacó tanto la dimensión de la cita como el excelente estado de salud de la denominación. «Estamos ante la vigésimo cuarta edición de la Feria del Vino de la Denominación de Origen León», señaló, antes de recordar que participarán 14 bodegas que constituyen «una representación muy cualificada» de los distintos territorios que integran la DO León. Blanco incidió además en que la denominación cuenta con la mayor extensión territorial de Castilla y León y que la feria permitirá mostrar al público una amplia diversidad de elaboraciones.

Los asistentes podrán degustar cerca de 80 referencias entre vinos blancos, rosados, tintos jóvenes, crianzas y reservas, así como algunas propuestas más novedosas. Entre ellas destaca el debut en la feria de un vino elaborado con la variedad autóctona recuperada Negro Saudí, fruto de los trabajos de recuperación varietal desarrollados en los últimos años. «Habrá vinos de la añada 2025, pero también vinos de años anteriores, crianzas, reservas e incluso grandes reservas», explicó Blanco.

El presidente de la DO León aprovechó asimismo para poner en valor los resultados obtenidos por las bodegas leonesas en los principales certámenes nacionales e internacionales y para lanzar una mirada hacia el futuro. Aunque la feria celebrará este año su vigésimo cuarta edición, Blanco aseguró que la organización ya trabaja con la vista puesta en la siguiente convocatoria. «Estamos pensando ya en la XXV edición», señaló, una cita que tendrá un carácter especialmente simbólico al coincidir con el 25 aniversario de la feria y con el vigésimo aniversario de la Denominación de Origen León.

Por su parte, el alcalde de Valencia de Don Juan, José Jiménez, destacó la relevancia que ha alcanzado el evento dentro de la programación de la localidad. «Desde el Ayuntamiento estamos encantados con la Feria de la DO León», afirmó. El regidor recordó que se trata de una de las principales citas estivales del municipio y aseguró que la respuesta del público demuestra la consolidación de una propuesta que combina promoción económica, gastronomía y turismo. «Es una feria totalmente potenciada», señaló, convencido de que los visitantes podrán disfrutar de «unos caldos con una calificación excelente» y de «unas calidades impresionantes».

El concejal de Ferias, Ángel Pérez Muñoz, incidió en la fortaleza de un certamen que, a su juicio, ha encontrado la fórmula para conectar con el público. «Es la feria que menos programación tiene y que mejor funciona hoy en día», aseguró, atribuyendo gran parte de ese éxito a la calidad de los vinos y al atractivo de las bodegas participantes. Además, anunció la intención del Ayuntamiento de impulsar la declaración de Interés Turístico Provincial para el evento. «Esta feria y esta DO se merecen sin duda ese reconocimiento», afirmó.

La presentación fue abierta por el vicepresidente de la Diputación de León y diputado de Productos de León, Roberto Aller, quien reiteró el respaldo de la institución provincial al sector vitivinícola leonés y al trabajo desarrollado por el Consejo Regulador. «Hoy en día pedir un vino de León es sinónimo de calidad, de audacia y de orgullo leonés», aseguró. Aller destacó que los éxitos alcanzados por la DO «no son suerte, sino trabajo duro» de viticultores, bodegueros y técnicos, y animó tanto a consumidores como a hosteleros a apostar por los productos de la tierra. «Apostar por una copa de vino de León es respaldar a nuestra gente, cuidar nuestro paisaje y presumir con argumentos de una identidad gastronómica envidiable», añadió.

Esta nueva edición volverá así a reunir a miles de visitantes en torno a uno de los productos más representativos de la provincia y servirá para mostrar el gran momento de la DO León.