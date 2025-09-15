Joarilla de las Matas revive su tradición más pastoril

Publicado por Acacio Díaz Joarilla Creado: Actualizado:

Joarilla de las Matas celebró este lunes La Parva, la tradición para que los participantes degusten dulces y licores y tomar fuerzas para el recorrido por las calles,animaldo por el Baile de las Cachas y el acto de La Triste, dos elementos emblemáticos de la fiesta. Al concluir el recorrido, los cofrades regresaron al centro social para reponer fuerzas con la degustación de las tradicionales y reconfortantes sopas de ajo, un plato que simboliza el esfuerzo y la unión de la hermandad.

La celebración culminó con una cena de confraternidad en la noche, donde se sirvió cordero guisado con patatas para todos los asistentes. Durante la cena, un elemento crucial y distintivo de la fiesta, la «Chaparrilla", hizo acto de presencia. Este acto, conocido por su sátira y picaresca, llenó el ambiente de alegría y diversión, sirviendo como un desenfadado broche de oro mientras los cofrades ya piensan en la próxima cita en torno a su patrona.

Miembros de la cofradía durante el Baile de las CachasACACIO

El mayordomo mayor de la cofradía, Jacinto Fernández, ha comentado los cambios que está viviendo esta centenaria celebración, destacando la incorporación de mujeres y la adaptación de sus antiguas tradiciones, y cómo han pasado sesenta años desde la última vez que su familia asumió este papel. Esta fiesta, que en el pasado se celebraba en las casas de los mayordomos, ahora se beneficia de espacios comunitarios como el Ayuntamiento, lo que simplifica la organización para todos los involucrados.