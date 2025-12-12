Sahagún ilumina la Navidad en su entorno mudéjar

Publicado por Acacio Díaz Creado: Actualizado:

La villa de Sahagún ha asistido este vierens a la inauguración de la iluminación en ek entorno mudéjar, con el pórtico y la torre sirviendo de telón de fondo. La tarde del viernes se llenó de luces multicolores, marcando el inicio de las festividades. La Asociación Cultural Amigos del Barrio de San Lorenzo fue la encargada de abrir la programación con un espectáculo junto al pesebre, estrellas y la adoración de los Reyes, rodeados de miles de luces. Para combatir el frío, se ofreció chocolate y caldo caliente a todos los asistentes. Este sábado la Escuela Municipal de Música ofrecerá un concierto a cargo de sus alumnos en el auditorio municipal.