Fiestas de San Froilán 2025 en León: Xoel López y drones, los protagonistas

No hay fiesta más leonesa que la de San Froilán y para celebrarla, el Ayuntamiento de León vuelve a tirar del repertorio más tradicional. El folclore leonés será protagonista de una fiesta que también saca a la calle el orgullo de ser de León con los pendones, los carros engalanados y Las Cantaderas. Las fiestas de San Froilán reviven cada año las tradiciones que reivindican y fortalecen León como pueblo, pero también son vanguardia en lo que a música se refiere con el Proyecto Península que este año acercará a la ciudad los conciertos de Xoel López, Blanca Paloma, El Nido, María José Llergo, Sanguijuelas del Guadiana, Fetén Fetén y Rodrigo Martínez. Así lo ha anunciado este viernes la concejala de Fiestas, Camino Orejas, en una rueda de prensa en la que informado sobre los eventos que acogerá la ciudad de León desde el jueves 25 de septiembre hasta el lunes 6 de octubre.

La programación que ha organizado el Ayuntamiento de León de cara a las fiestas sigue apostando por aquellas actividades que siempre han funcionado y que ya se han consolidado como son la Feria de la Alfarería y Artesanía de la Ciudad de León (del 25 al 29 de septiembre), el Mercado Medieval de las Tres Culturas (del 2 al 6 de octubre), el Come y Calle en el Jardín de San Francisco (del 26 de septiembre al 6 de octubre), el Festival Celta Internacional Reinu de Llión, el Festival León Street Music, los bailes regionales y los desfiles de gigantes y cabezudos, entre otras. Y hay novedades. Una de ellas será el pasacalles de luz y percusión del sábado 26 de octubre a las 22:00 horas con salida de la plaza de San Marcelo y posterior recorrido por las calles del casco histórico para finalizar en San Isidoro. La luz también será protagonista en la noche del 4 de octubre con el espectáculo ‘Las tradiciones de San Froilán’ que sobrevolarán la ciudad de León con luminotecnia generada por 300 drones. Será a las 22:00 horas y podrá verse en la zona del río Bernesga, junto al IES Eras de Renueva.

28 de septiembre, Día Grande en León

Una de las jornadas estrella será, como cada año, el domingo previo a San Froilán que este año es el 28 de septiembre. La ciudad de León se convierte durante esta jornada en la anfitriona de toda la provincia con la llegada de 357 varas de pendones que representarán a más de 230 pueblos de León, con el desfile de 26 carros engalanados y con la celebración de Las Cantaderas. Esta tradición popular conmemora la victoria cristiana en la Batalla de Clavijo y la liberación del legendario tributo de las cien doncellas que los reyes asturleoneses venían pagando anualmente a los califas musulmanes. El pueblo de León agradeció la victoria con una ofrenda al Cabildo de la Catedral, una ofrenda que hoy es tradición y que se celebra en la ceremonia del Foro u Oferta en el Claustro de la Catedral de León. Este año contará con el concejal Jon Fernández como representante municipal y será él quien se enfrente a un representante del Cabildo Catedralicio en una batalla dialéctica que acaba siempre igual, sin acuerdo entre las partes.

Tradición arraigada es la romería a La Virgen del Camino que se celebrará el propio día de San Froilán, el 5 de octubre.