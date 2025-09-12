Programa completo de las fiestas de San Froilán León 2025

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Programa completo para las Fiestas de San Froilán 2025:

Las Cantaderas

Domingo 28 septiembre, 11:00 horas. Claustro de la Catedral de León.

Desde los lejanos tiempos del rey Mauregato, los reyes cristianos cumplían puntualmente con el infame tributo de las cien doncellas, que debían ser entregadas a los califas musulmanes a cambio de no sufrir sus ataques. De este centenar de desdichadas, León aportaba una parte procedentes de las parroquias de San Marcelo, San Martín, Santa Ana y Santa María del Mercado.

La leyenda tiene su inicio en el brutal acto de valor que realizaron las doncellas que iban a ser entregadas por el rey Ramiro I, que prefirieron cortarse una mano a dejarse llevar por su destino. Ante esta demostración de arrojo, el rey decidió negar para siempre el tributo y presentó batalla ante las tropas de Abderramán II, al que derrotó -supuestamente ayudado por el mismísimo Santiago- en la que hoy conocemos como Batalla de Clavijo.

En agradecimiento por esta victoria, el pueblo de León realizó una ofrenda al Cabildo Catedralicio, ofrenda que con el paso del tiempo se convirtió en tradición.

La ofrenda es acompañada por Las Cantaderas, una vez liberadas de ser enviadas como tributo, ataviadas con lujosas vestimentas y dirigidas por la Sotadera, que representa a la mujer de la corte del emir enviada para instruir a las doncellas en los usos y costumbres de los musulmanes. Después de que Las Cantaderas realizan sus bailes, se produce el debate del ‘Foro u Oferta’ en el que se enfrentan el poder civil y el eclesiástico. En él, ni el Cabildo admite que la ofrenda sea una gracia concedida por la ciudad, ni el Consistorio acepta que sea una obligación. Así, haciendo gala del ingenio, los representantes de ambas instituciones presentan sus argumentos sin llegar nunca a un acuerdo.

Se trata de una tradición documentada desde antiguo y que cada año suscita mayor interés por su vistosidad. Su singularidad, su cercanía temporal a las fiestas de San Froilán y su declaración de Fiesta de Interés Turístico Regional hacen de esta cita un atractivo más para leoneses y visitantes.

Concurso de carros engalanados

Domingo 28 septiembre, 12:45 horas. Salida de avenida Los Cubos con final en la plaza del Grano.

Parejas de vacuno, caballos y burros tirando de los más bellos carros decorados para la ocasión con colchas, pucheros y aperos de labranza. Rememoramos la antigua tradición de acudir a La Virgen del Camino en romería, todos de gala en el día grande de nuestra fiesta. Y en la plaza del Grano, a ritmo del folclore leonés, sabremos quiénes han ganado el concurso este año.

Desfile de los pendones leoneses

Domingo 28 septiembre, 10:45 horas. Salida de plaza de San Marcos con final en la plaza de Regla.

Enseñas llegadas desde todas las comarcas desfilarán por León. En este año, más de 300 pendones y pendonetas que representan a más de 210 pueblos de la provincia se juntarán en un espectacular desfile, en una exhibición de color y destreza.

La llegada de los pendones a la plaza de Regla es un espectáculo impresionante en el que los mozos y mozas de los pueblos hacen lo posible por ganar los premios, al ritmo de tambores, dulzainas y gaitas.

JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE



19:00 h. Concierto de la Banda de Música de León. Organiza Concejalía de Acción y Promoción Cultural Templete de Música del paseo Condesa de Sagasta.

20:30 h Concierto: Oh! Gunquit (Londres). Organizado por León es Acción y el Área de Cultura de la Universidad de León dentro del Festival León es Acción 2025. En la Cafetería I del Campus de Vegazana. Avda. Emilio Hurtado. Entrada: 4 euros, con el 50% de descuento para miembros de la comunidad universitaria y entrada libre para los que tengan el abono del Festival.

VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE



Del 19 al 21 de septiembre. Fiestas del barrio de Eras de Renueva. Con distintas actividades y atracciones infantiles. 21:00 h. Verbena popular. Ven a bailar con discoteca móvil La Locura. Organiza: Asociación Vecinal Junco. Explanada de los Pendones Leoneses.

Del 19 al 21 de septiembre. Fiestas del barrio de San Pedro de las Huertas-La Serna. Con distintas actividades para todos los públicos.12:00 h III Muralismo y taller de arte urbano en calle Ana MaríaMatute.18:00 h Espectáculo de Magia. Con el Mago Cess en Jardín delas Artes.22:00 h Verbena popular, con la Orquesta Imperia en el Jardín delas Artes. Organiza Asociación Vecinal San Pedro de las Huertas. Jardín de las Artes de San Pedro.

SÁBADO 20 DE SEPTIEMBRE



De 11:00 a 21:30 h. XI Romería de la Melonera. Con pasacalles, música, talleres de oficios, degustaciones. Plaza del Grano.

11:00 Pasacalles por las calles del barrio del Mercado y bailes regionales en la plaza del Grano.

Reparto de la parva

12:00 Pregón. Reparto de porciones de melón y sandía

12:45 Concejo

Bailes regionales

Filandón

Bailes regionales

Reparto de porciones de melón y sandía.

Recuperación de la tradición “Sacá de la cama”.

Ronda y contrarronda en la plaza del Grano.

Talleres durante todo el día: taller de quesos, indumentaria tradicional, cestos con caña de centeno, oficios varios.

11:00 h. XII Carrera Solidaria ‘Corre por la vida’. Organizado por ALCLES. Salida y meta en la plaza de San Marcos.

De 11:00 a 14:30 h. XIII Feria del Voluntariado. Organizado por la Plataforma de Entidades de Voluntariado de León. Avenida Ordoño II.

21:00 h. Actuación Musical del Grupo Sala 2. 23:00 h II Edición de San Pedro Fest. Con la actuación de Antiguas Raves y otros Dj’s. Organiza Asociación Vecinal San Pedro de las Huertas. Jardín de las Artes. Dentro de las fiestas del barrio de San Pedro de las Huertas-La Serna.

Huertas-La Serna. 22:00 h. Verbena popular con orquesta. Organiza: Asociación Vecinal Junco. Explanada de los Pendones Leoneses.

DOMINGO 21 DE SEPTIEMBRE



9:30 h 29º Día de la Bici. Salida a las 10:30 desde la calle Fray Luis de León, frente a El Corte Inglés. Recorrido: La Corredera, Alcalde Miguel Castaño, Núñez de Balboa, Príncipe de Asturias, avenida de la Universidad, Padre Risco, Mariano Andrés, Álvaro López Núñez, Cruz Roja de León, avenida Peregrinos, puente Gutiérrez Mellado, paseo de Salamanca, plaza de Guzmán, Ordoño II, calle Ancha, plaza de Regla. Inscripciones en la planta de deportes (Planta 6ª) de El Corte Inglés de León hasta el sábado 20 de septiembre.

13:00 h. Baile Vermut. Equinoccio de Otoño 25. Actuación del Probe Miguel & Isma. Organiza Asociación Vecinal San Pedro de las Huertas. Dentro de las fiestas del barrio de San Pedro de las Huertas-La Serna. Parque de las Artes de San Pedro.

JUEVES 25 SEPTIEMBRE

De 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 21:30 h. XLV Feria de Alfarería y Artesanía de la Ciudad de León. Ruiz de Salazar y Pilotos Regueral.

20:00 h. “La Maga del chocolate”. Cocina en directo de los perdones avellaneros mientras cuenta la historia de los Perdones y de San Froilán. Evento para mayores y pequeños con degustación de chocolates. Organizado por Editorial Péndula y Chocolate Fábula en Centro Cultural Péndula. Plaza de Colón, 1. Gratis hasta completar aforo.

22:00 h. XVIII Festival Celta Internaciónal ‘Reinu De Llión’. Budiño (Galicia). Plaza Mayor.

VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE

De 9:00 a 14:00 h. Mercado abierto de Papalaguinda, antiguo Colón. Paseo de Papalaguinda.

De 11:00 a 15:00 y de 17:00. 21:30 h XLV Feria de Alfarería y Artesanía de la Ciudad de León. Ruiz de Salazar y Pilotos Regueral.

De 12:00 a 1:00 h. Festival de food trucks Ciudad de León COME Y CALLE. Música en directo, dj’s, talleres, mercadillo vintage. Jardín de San Francisco.

De 12:00 a 21:00 h. Exposición Jardín de las Artes. Organizado por las asociaciones culturales Jardín de las Artes y León con Arte. Plaza de San Marcelo, junto a Botines.

De 17:00 a 19:00 h. Los Gigantes y cabezudos por nuestras pedanías y barrios. Los Juncales, La Vega.

22:00 h. XVIII Festival Celta Internaciónal ‘Reinu De Llión’. Startijenn (Bretaña Francesa). Plaza Mayor.

SÁBADO 27 DE SEPTIEMBRE

De 9:00 a 14:00 h. Mercado tradicional. Plaza Mayor.

De10:00 a 14:00 h. Mercado de Antigüedades del Barrio del Mercado. Plaza Don Gutierre y calle Fernández Cadórniga.

De 12:00 a 1:00 h. Festival de food trucks Ciudad de León COME Y CALLE. Música en directo, dj’s, talleres, mercadillo vintage. Jardín de San Francisco.

De 12:00 a 14:00 h. Heraldos Mensajeros. Acompañados de su correspondiente palafrenero, leerán el edicto del Rey Ramiro invitando a los actos de la tarde, con la entrega de las doncellas. Organiza: Federación de AA.VV. de León Rey Ordoño en colaboración con el Ayuntamiento de León. Diferentes plazas del centro histórico de León: San Isidoro, Regla, Mayor, San Martín, Don Gutierre y San Marcelo.

De 12:00 a 14:00 h. Los Gigantes y cabezudos por nuestras pedanías y barrios. Desfile por Oteruelo de la Valdoncina.

De 12:00 a 21:00 h. Exposición Jardín de las Artes. Organizado por las asociaciones culturales Jardín de las Artes y León con Arte. Plaza de San Marcelo, junto a Botines.

13:00 h. Muestra de Perro Leonés de Pastor. Aprendiendo a conocer nuestra raza. Organiza: Asociación de Criadores de Perro Leonés de Pastor. Plaza San Isidoro.

13:00 h León Street Music Edición San Froilán 2025. Festival de grupos musicales leoneses: 13:00 h Gastón y Manu, 14:00 h Alguien Más, 15:00 h Bel Prada, 16:00 h Kaioshin, 17:00 h Malos Versos, 18:00 h Flaco Mamba, 19:00 h Hardcobo Dj.

La asociación Ávora en colaboración con la Asociación de Hostelería de León va a desarrollar una campaña de sensibilización sobre el correcto desecho de las colillas en el marco de su campaña Depende de TODOS.



18:45 h Acto de recogida de las Doncellas en cumplimiento del Tributo. Organiza: Federación de AA.VV. de León Rey Ordoño en colaboración con el Ayuntamiento de León.

A las 18:15 h, salida de las comitivas de las doncellas de las plazas del Grano y Puerta Castillo hacia la plaza de Regla para dirigirse a San Marcelo por la calle Ancha.

19:00 h XIII Xuntanza de bandas de gaitas. Con la participación de B.G. Ciudá de Llión (León), B.G. Templarios del Oza (Toral de Merayo) y B.G Saxum (Asturias). Plaza de Puerta Obispo (trasera de la Catedral).

19:00 h Bailes tradicionales. Actuación de los grupos Esla y Xeitu. Plaza de San Marcelo.

19:15 h Presentación de las Doncellas ante la Autoridad Municipal. Organiza Federación de AA.VV. de León Rey Ordoño en colaboración con el Ayuntamiento de León. Plaza de San Marcelo (casa consistorial). Constitución de la comitiva oficial y desfile por calle Ancha, El Cid y San Isidoro.

19:45 h Teatralización de la entrega de las Doncellas al representante del Emir. Organiza: Federación de AA.VV. Rey Ordoño en colaboración con el Ayuntamiento de León. Exhibición de danzas árabes, música medieval, espectáculo de fuego y entrega de las doncellas y rebelión de estas. Los leoneses se negarán a pagar el infame tributo de las 100 doncellas. Plaza de San Isidoro.

19:00 h Convivencia vecinal de otoño en Oteruelo. Concurso de baile por parejas y animación musical con el grupo FL Covers.Organiza: A.VV. Mirador de Oteruelo. Plaza del Caserín.

20:00 h Otoño musical en Santa Marina. Concierto solidario a beneficio de Cáritas con el Coro Iraurgi, de Guipúzcoa. Organiza: Parroquia de Santa Marina la Real, en colaboración con las cofradías y asociaciones vecinales del barrio. Iglesia Santa Marina la Real.

20:00 h León Sólo Música. Con la participación de los grupos: Shinova, Repion, Embusteros, Dridri DJ y Kill Vir DJ. Palacio de Congresos y Exposiciones de León. www.marcaentradas.com

20:30, 21:00 y 21:30 h Obra de microteatro: “¿Por qué?” de la compañía Raízde4teatro. Organizado por Asociación Flora Tristán y el Área de Cultura de la Universidad de León. Teatro El Albéitar. Avda. de La Facultad. Entrada mediante invitación a partir de las 20:15h en la taquilla del teatro.

22:00 h XVIII Festival Celta Internaciónal ‘Reinu De Llión’. Hevia (Asturias). Plaza Mayor.

DOMINGO 28 DE SEPTIEMBRE

De 10:00 a 14:00 h Mercado Dominical El Rastro. Paseo de Papalaguinda.

De 11:00 a 15:00 de 17:00 a 21:30 h. XLV Feria de Alfarería y Artesanía de la Ciudad de León. Ruiz de Salazar y Pilotos Regueral.

10:00 h. Concentración de Pendones Concejiles de la provincia de León. Alzamiento simultáneo de todos los participantes al ritmo del Himno de León. Plaza de San Marcos.

10:45 h. Desfile de Pendones Concejiles de la provincia de León. Plaza de San Marcos. Inicio del desfile. Itinerario: Gran Vía de San Marcos, plaza de la Inmaculada, Gran Vía de San Marcos, plaza de Santo Domingo, calle Ancha y final en plaza de Regla. Organiza Asociación de Pendones Concejiles de la Provincia de León.

11:00 h Tradicional celebración del ‘Foro u Oferta’, con la participación de Las Cantaderas. Claustro de la Catedral de León. Plaza de Regla. A continuación, solemne Misa en la Catedral de León con la asistencia de la Corporación Municipal. Catedral de León.

De 12:00 a 00:00 h Festival de food trucks Ciudad de León COME Y CALLE. Música en directo, dj’s, talleres, mercadillo vintage. Jardín de San Francisco.

12:45 h aproximadamente. Concurso y desfile tradicional de Carros Engalanados. Salida de la avenida Los Cubos, Carreras, plaza del Espolón, plaza Puerta Castillo, Serranos, plaza del Vizconde, Arvejal, Cardenal Landázuri, plaza de Regla, calle Ancha, Varillas, Cardiles, Platerías, Plegarias, plaza de San Martín, Zapaterías, Fernández Cadórniga, Juan II, plaza del Grano.

A partir de las 14:00 h, aproximadamente, llegada de Carros Engalanados y entrega de premios del concurso en la plaza del Grano con la actuación del grupo tradicional Hacendera y su grupo invitado Agrupación Folklórica Cuélebre.

19:00 h Bailes tradicionales. Actuación de los grupos Abesedo y Tenada. Plaza de San Marcelo.

19:30 h Concierto: Niño de Elche. Organizado por: el Festival Palabra y el Área de Cultura de la Universidad de León. Teatro El Albéitar. Avda. de la Facultad.

LUNES 29 DE SEPTIEMBRE

De 11:00 a 15:00. 21:30 h XLV Feria de Alfarería y Artesanía de la Ciudad de León. Ruiz de Salazar y Pilotos Regueral.

De 12:00 a 00:00 h Festival de food trucks Ciudad de León COME Y CALLE. Música en directo, dj’s, talleres, mercadillo vintage. Jardín de San Francisco.

MARTES 30 DE SEPTIEMBRE

De 9:00 a 14:00 h. Mercado abierto de Papalaguinda, antiguo Colón. Paseo de Papalaguinda.

De 12:00 a 00:00 h. Festival de food trucks Ciudad de León COME Y CALLE. Música en directo, dj’s, talleres, mercadillo vintage. Jardín de San Francisco.

19:30 h 25 aniversario de la fundación del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Castilla y León (CPFCYL). Cinefórum. “El dolor se aprende y se puede desaprender”. Sala Región del Edificio Fierro del Instituto Leonés de Cultura de la Diputación Provincial de León. C/ Santa Nonia, 3.

MIÉRCOLES 1 DE OCTUBRE

De 9:00 a 14:00 h. Mercado tradicional en la Plaza Mayor.

De 9:00 a 14:00 h. Mercado abierto de Papalaguinda.

De 12:00 a 00:00 h Festival de food trucks Ciudad de León COME Y CALLE. Música en directo, dj’s, talleres, mercadillo vintage. Jardín de San Francisco.

20:00 h Martin Marin en concierto con ‘Bibliobús en Verso, 50 aniversario’. Evento poético musical Organizado por Editorial Péndula en Centro Cultural Péndula. Plaza de Colón, 1. Entrada gratuita hasta completar aforo.

JUEVES 2 DE OCTUBRE

De 9:00 a 14:00 h. Mercado tradicional en la Plaza Mayor.

De 12:00 a 00:00 h Festival de food trucks Ciudad de León COME Y CALLE. Música en directo, dj’s, talleres, mercadillo vintage. Jardín de San Francisco.

18:00 h. Presentación del libro ‘La verdadera historia de la Virgen del Camino: Historia y Tradición Leonesa’. Del autor Jorge Martínez Montero. Un riguroso trabajo de investigación y documentación de más de diez años de trabajo, a través del cual se da a conocer el origen, la tradición y el fervor devocional de la imagen mariana por parte de la ciudadanía leonesa durante más de cinco siglos de historia. Palacio del Conde Luna.

18:30 h. Inauguración oficial del Mercado Medieval de las Tres Culturas. Ambientación teatral y musical de la época. Hasta las 00:00 h. Plaza de San Isidoro y alrededores.

18:30 h. Tarde de fiesta en las Ventas y Equinoccio de Otoño ‘25.Animación musical en el barrio con la Clave de Sol. Organizan: A.VV. Mariano Andrés y Federación de AA.VV. de León Rey Ordoño. Plaza Juan de Austria (Iglesia de San José de las Ventas).

19:00 h. Bailes tradicionales. Actuación de los grupos Barandal y Andadura. Plaza de San Marcelo.

20:00 h. Taller gratuito de bailes latinos: “A bailar en San Froilán”.Organiza Asociación Cubana-Leonesa. Centro Cívico León Oeste. Barrio El Crucero.

20:30 h. Proyecto Península. Tradición contemporánea. Actuación de Rodrigo Martínez (León). Uno de los máximos representantes del folk leonés contemporáneo. Plaza Mayor.

22:00 h. Proyecto Península. Tradición contemporánea. Actuación de Sanguijuelas del Guadiana (Extremadura). Rock, flamenco, rumba y autotune. Plaza Mayor.

VIERNES 3 DE OCTUBRE

De 9:00 a 14:00 h. Mercado abierto de Papalaguinda, antiguo Colón. Paseo de Papalaguinda.

De 12:00 a 00:00 h. Mercado Medieval de las Tres Culturas.Ambientación teatral y musical de la época. Plaza de San Isidoro y alrededores. (Ver programa temático)

De 12:00 a 00:00 h. Festival de food trucks Ciudad de León COME Y CALLE. Música en directo, dj’s, talleres, mercadillo vintage.Jardín de San Francisco.

De 17:00 a 19:00 h Los Gigantes y cabezudos por nuestras pedanías y barrios. Desfile por Armunia.

19:00 h Bailes tradicionales. Actuación de los grupos Agavica y Calecho. Plaza de San Marcelo.

20:00 h Otoño Musical en Santa Marina. Concierto solidario a beneficio de Cáritas, con el Coro San Marcos y la Coral Facundina, de Sahagún. Organiza: Parroquia de Santa Marina la Real en colaboración con las cofradías y asociaciones vecinales del barrio. Iglesia Santa Marina la Real.

22:00 h. Proyecto Península. Tradición contemporánea. Actuación de Blanca Paloma (Elche). Una fusión de lírica sensorial y teatralidad visual. Representó a España en Eurovisión 2023 con ‘Eaea’. Plaza Mayor.

SÁBADO 4 DE OCTUBRE

De 9:00 a 14:00 h. Mercado tradicional de la Plaza Mayor.

De 10:00 a 14:00 h. Mercado de Antigüedades del Barrio del Mercado. Plaza Don Gutierre y calle Fernádez Cadórniga.

De 12:00 a 00:00 h. Mercado Medieval de las Tres Culturas. Ambientación teatral y musical de la época. Plaza de San Isidoro y alrededores. (Ver programa temático)

De 12:00 a 1:00 h. Festival de food trucks Ciudad de León COME Y CALLE.Música en directo, dj’s, talleres, mercadillo vintage.Jardín de San Francisco.

De 12:00 a 14:00 h. Los Gigantes y cabezudos por nuestras pedanías y barrios. Trobajo del Cerecedo.

De 12:00 a 21:00 h. Exposición Jardín de las Artes. Organizado por las asociaciones culturales Jardín de las Artes y León con Arte.Plaza de San Marcelo, junto a Botines.

De 15:00 a 3:30 h. Monoloco León 2025. Con la actuación de Morad, Michenlo, Luchork, Alex Martín y muchas sorpresas más.Parking del Palacio de Congresos y Exposiciones. Entradas en: soyelmonoloco.com Más información en: Instagram @soyelmonoloco

19:00 h Bailes tradicionales. Actuación de los grupos Zarzagán y Acedera. Plaza de San Marcelo.

22:00 h Espectáculo de luminotecnia de 300 drones ‘Las tradiciones de San Froilán’. Un diseño exclusivo para León. Zona ribera del río Bernesga, junto al IES Eras de Renueva.

22:15 h. Proyección videomapping Catedral de León.

23:00 h Proyecto Península. Tradición contemporánea. Actuación de El Nido (Burgos). Grupo de folk-rock castellano con suelo de tradición oral reinventada. Plaza Mayor.

DOMINGO 5 DE OCTUBRE



De 10:00 a 14:00 h. Mercado Dominical, El Rastro. Paseo de Papalaguinda.

12:00 h. Solemne Misa en La Virgen del Camino con la asistencia de los ayuntamientos del Voto y las autoridades. Santuario de La Virgen del Camino.

De 12:00 a 21:00 h. Exposición Jardín de las Artes. Organizado por las asociaciones culturales Jardín de las Artes y León con Arte. Plaza de San Marcelo, junto a Botines.

De 12:00 a 00:00 h. Mercado Medieval de las Tres Culturas. Ambientación teatral y musical de la época. Plaza de San Isidoro y alrededores. (Ver programa temático)

De 12:00 a 1:00 h. Festival de food trucks Ciudad de León COME Y CALLE. Música en directo, dj’s, talleres, mercadillo vintage. Jardín de San Francisco.

13:00 h. Banda de Música de León. Templete de la Música del paseo Condesa de Sagasta. Entrada gratuita.

19:00 h. Bailes tradicionales. Actuación de los grupos Aguzo y San Pedro del Castro. Plaza de San Marcelo.

20:00 h. Otoño Musical en Santa Marina. Concierto solidario a beneficio de Cáritas con la Agrupación Polifónica Centro Asturiano, de Avilés. Organiza: Parroquia de Santa Marina la Real en colaboración con las cofradías y asociaciones vecinales del barrio. Iglesia Santa Marina la Real.

20:30 h. Proyecto Península. Tradición contemporánea. Actuación de Fetén Fetén (Burgos). Este dúo explora un curioso mundo de instrumentos insólitos, fusionando lo tradicional con lo moderno. Plaza Mayor.

22:00 h. Proyecto Península. Tradición contemporánea. Actuación de María José Llergo (Pozoblanco, Córdoba). Cantante, compositora y multiinstrumentista española conocida por fusionar el flamenco con el pop, la electrónica y el hip hop. PlazaMayor.

LUNES 6 DE OCTUBRE



De 12:00 a 22:30 h. Mercado Medieval de las Tres Culturas. Ambientación teatral y musical de la época. Plaza de San Isidoro y alrededores. (Ver programa temático)