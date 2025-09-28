Fiestas de San Froilán 2025 en León: programa para este domingo 28 de septiembre

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Desde los lejanos tiempos del rey Mauregato, los reyes cristianos cumplían puntualmente con el infame tributo de las cien doncellas, que debían ser entregadas a los califas musulmanes a cambio de no sufrir sus ataques. De este centenar de desdichadas, León aportaba una parte procedentes de las parroquias de San Marcelo, San Martín, Santa Ana y Santa María del Mercado.

La leyenda tiene su inicio en el brutal acto de valor que realizaron las doncellas que iban a ser entregadas por el rey Ramiro I, que prefirieron cortarse una mano a dejarse llevar por su destino. Ante esta demostración de arrojo, el rey decidió negar para siempre el tributo y presentó batalla ante las tropas de Abderramán II, al que derrotó -supuestamente ayudado por el mismísimo Santiago- en la que hoy conocemos como Batalla de Clavijo.

En agradecimiento por esta victoria, el pueblo de León realizó una ofrenda al Cabildo Catedralicio, ofrenda que con el paso del tiempo se convirtió en tradición.

Programación para este domingo, 28 de septiembre

De 10:00 a 14:00 h Mercado Dominical El Rastro. Paseo de Papalaguinda.

De 11:00 a 15:00 de 17:00 a 21:30 h. XLV Feria de Alfarería y Artesanía de la Ciudad de León. Ruiz de Salazar y Pilotos Regueral.

10:00 h. Concentración de Pendones Concejiles de la provincia de León. Alzamiento simultáneo de todos los participantes al ritmo del Himno de León. Plaza de San Marcos.

10:45 h. Desfile de Pendones Concejiles de la provincia de León. Plaza de San Marcos. Inicio del desfile. Itinerario: Gran Vía de San Marcos, plaza de la Inmaculada, Gran Vía de San Marcos, plaza de Santo Domingo, calle Ancha y final en plaza de Regla. Organiza Asociación de Pendones Concejiles de la Provincia de León.

11:00 h. Tradicional celebración del ‘Foro u Oferta’, con la participación de Las Cantaderas. Claustro de la Catedral de León. Plaza de Regla. A continuación, solemne Misa en la Catedral de León con la asistencia de la Corporación Municipal. Catedral de León.

De 12:00 a 00:00 h. Festival de food trucks Ciudad de León COME Y CALLE. Música en directo, dj’s, talleres, mercadillo vintage. Jardín de San Francisco.

12:45 h aproximadamente. Concurso y desfile tradicional de Carros Engalanados. Salida de la avenida Los Cubos, Carreras, plaza del Espolón, plaza Puerta Castillo, Serranos, plaza del Vizconde, Arvejal, Cardenal Landázuri, plaza de Regla, calle Ancha, Varillas, Cardiles, Platerías, Plegarias, plaza de San Martín, Zapaterías, Fernández Cadórniga, Juan II, plaza del Grano.

A partir de las 14:00 h, aproximadamente, llegada de Carros Engalanados y entrega de premios del concurso en la plaza del Grano con la actuación del grupo tradicional Hacendera y su grupo invitado Agrupación Folklórica Cuélebre.

19:00 h. Bailes tradicionales. Actuación de los grupos Abesedo y Tenada. Plaza de San Marcelo.

19:30 h. Concierto: Niño de Elche. Organizado por: el Festival Palabra y el Área de Cultura de la Universidad de León. Teatro El Albéitar. Avda. de la Facultad.