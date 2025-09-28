El buen humor regresó al enfrentamiento dialéctico entre el Ayuntamiento de León y el Cabildo Catedralicio sobre si el pueblo de León va libremente u obligado a rendir homenaje a la Virgen de Regla y, aunque la riña acaba en tablas desde hace doce siglos, en esta ocasión el síndico eclesiástico Mario González casi 'pinchó', al reconocer que «ya no tengo fuerzas para convencerlos de que vienen libremente pero a cumplir una obligación. Son incorregibles», espetó, antes de regalar una calculadora al síndico municipal, Jon Ander Fernández, para «que sepa bien los plazos» de pagar tributos.

Virginia Moran

Claro que antes, el representante del Ayuntamiento había agasajado a González con una imagen de San Martín, patrón de la limpieza, pidiéndole «que barra su terquedad y admita que venimos en agradecimiento y libremente».

El concejal abrió la discusión con la explicación histórica de que el rey Mauregato instauró el tributo de las Cien Doncellas al emirato de Cordoba en el siglo VII para mantener la paz con los musulmanes. Un «infame» tributo ue se acabó en el siglo IX, con Ramiro I y la victoria cristiana en la Batalla de Clavijo, gracias a la aparición del apóstol Santiago. En agradecimiento, el pueblo de León estableció una ofrenda al Cabildo Catedralicio, que con el tiempo se transformó en la ceremonia actual de las Cantaderas. «La historia de León no comienza en un lugar de la Mancha, pero nos congregamos en este claustro libre y voluntariamente en memoria de la libertad conquistada. No vengo a discutirle el color blanco del caballo de Santiago, solo traigo la escoba y el recogedor de un pueblo que viene limpio y no a pagar tributo sino en agradecimiento».

Virginia Moran

Señaló que como concejal de Modernización agradece la evolución de la santa iglesia para pedir al síndico que «no se aferre a la rigidez, la historia de la iglesia demuestra que el cambio es necesario. No haga como otros, no mienta y cambie de opinión».

González apreció que el discurso fue «un tanto desordenado, pareció bromista y tardó en entrar en la cuestión porque se iba por peteneras y no entraba en la materia. Tiene buena memoria, es joven, y ha recordado batallas legendarias, pero nos da igual la anécdota que si fue Ramiro I, Mauregato... Lo que nos importa es la categoría, que el Reino de León se liberó de la esclavitud de entregar a las doncellas y hoy celebramos la libertad y la obligación con la que vienen».

También le reclamó que «no sólo se limpien las calles, sino las campañas, porque es más limpio el que no mancha», ironizó para recriminarle que intentó «ver su biografía para ver con quién me enfrentaba y estaba en blanco» y que la «modernización tiene el riesgo de no practicarse. Todavía tenemos en León algunos elementos que igual estaban en el arca de Noé».

Fernández citó a George Orwell, «si la libertad significa algo es el derecho de la gente a decirle cosas que no quieren oír. Siglos y siglos especialmente usted insistiendo demuestran que es un persona tozuda pero soy optimista, me va a resultar más sencillo convencerle a usted a que a los vecinos de la situación de los contenedores»

Tras felicitar al síndico de la iglesia por la victoria del Átletico de Madrid, Fernández intentó dar la estocada por tributos que no se pagan, como la iglesia con el IBI, y remercar que «las cargas se imponen y la fe la vive Leon scon dignidad y sin ataduras para rebndir homenaje a la Virgen de Regla», pero se encontró con la rápida respuesta de González recordando que tampoco pagan IBI los partidos en sus sedes.

«Usted es economista, de los que hacen ingeniería económica y acaban en déficit. La iglesia paga el mismo IBI que los partidos en sus edificios». También aludió a las actas para insistir edn que el Ayuntamiento acude libre pero por obligación. «¿A usted quién le nombró para venir aquí?, el dedo del alcalde, y viene libremente, pero a cumplir con la obligación. Están mandatados por el pùeblo de León, no es voluntad suya, sino como buenos cumplidores vienen a hacer lo que el pueblo de León en su día les mandó. Y nosotros nunca hemos reclamado que vengan. El honor es la poesía del deber y quien no cumple con su deber es un desertor».

El síndico municipal tuvo que reconocer que «un año más el acuerdo se nos escapa entre los dedos», pñero hizo un último intento de llevar al Cabildo a su terreno, porque «poseen la capacidad de barrer las culpas. Barra un poco su terquerdad y deje espacio al entendimiento. Llego libre y voluntariamente a rendir ofrenda a la Virgen de Regla con las manos limpias, las calles preparadas y la tradición intacta».También homenajeó a los que participaron en las labores contra los incendios y al servicio de limpieza, incluido «el que atropelló al bueno de Genarín, no era consciente de todo el trabajo que daría a sus compañeros años después».