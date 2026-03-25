Las cofradías animan a participar en la Pasión de Santa María del Páramo
El Ayuntamiento y las hermandades cierran los detalles logísticos de la celebración
La alcaldesa de Santa María del Páramo, Alicia Gallego, ha mantenido una reunión de trabajo con el párroco Miguel Ángel González Barragán, el concejal de Cultura, Omar Sabaria, y los presidentes de las cofradías locales, Álvaro de Paz Casado y María Iluminada Reyero Ámez con motivo de la inminente celebración de la Semana Santa. El objetivo del encuentro ha sido coordinar los detalles logísticos y preparar una programación especial para esta edición, invitando formalmente a todos los vecinos y visitantes de la comarca del Páramo Leonés a sumarse a los actos religiosos para «ser partícipes del recuerdo y celebración de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo».
Según ha señalado el Ayuntamiento en un comunicado, tanto la Cofradía de Jesús Nazareno como la Cofradía Virgen de la Soledad y de la Piedad han manifestado su satisfacción por la estrecha colaboración alcanzada en la organización. Los representantes de ambas hermandades han querido animar a feligreses y visitantes a acompañarles y participar activamente en las procesiones y cultos. Asimismo, la parroquia y las cofradías han expresado su profundo agradecimiento al Ayuntamiento de Santa María del Páramo, así como a todas las personas y entidades colaboradoras, cuya implicación y cooperación resultan fundamentales para que estas celebraciones se desarrollen con el esplendor que merecen.
Programa de actos y procesiones La programación litúrgica y procesional comenzará el Viernes de Dolores, 27 de marzo, con la celebración de la Santa Misa y la posterior procesión a partir de las 20:00 horas. El primer fin de semana concluirá el Domingo de Ramos, 29 de marzo, con la tradicional Bendición de los Ramos y la Santa Misa a las 13:00 horas, marcando el inicio formal de la Pasión.
Los actos se retomarán el Miércoles Santo, 1 de abril, con la Santa Misa de las 20:00 horas seguida de la solemne Procesión del Silencio. El Jueves Santo, 2 de abril, la actividad comenzará a las 19:00 horas con la Procesión de la Soledad, dando paso a las 20:30 horas a la Santa Misa de la Cena del Señor y culminando la jornada con la Hora Santa a las 22:00 horas.
El Viernes Santo, 3 de abril, será el día con mayor actividad en las calles de la localidad. La mañana se iniciará a las 11:00 horas con el Vía Crucis en el interior de la iglesia, seguido a las 12:00 horas por la Procesión del Encuentro. Por la tarde, a las 19:00 horas, tendrán lugar los Santos Oficios de la Muerte del Señor, para cerrar el día a las 21:00 horas con la imponente Procesión del Santo Entierro.
Finalmente, el Sábado Santo, 4 de abril, se celebrará la Solemne Vigilia Pascual a las 21:30 horas. El broche de oro a la programación lo pondrá el Domingo de Resurrección, 5 de abril, con la Procesión del Encuentro de la Virgen con su Hijo Resucitado a las 12:00 horas, seguida de la Santa Misa de Pascua a las 13:00 horas, celebrando así la alegría de la Resurrección con toda la comunidad.