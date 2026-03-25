Las cofradías animan a participar en la Pasión de Santa María del Páramo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La alcaldesa de Santa María del Páramo, Alicia Gallego, ha mantenido una reunión de trabajo con el párroco Miguel Ángel González Barragán, el concejal de Cultura, Omar Sabaria, y los presidentes de las cofradías locales, Álvaro de Paz Casado y María Iluminada Reyero Ámez con motivo de la inminente celebración de la Semana Santa. El objetivo del encuentro ha sido coordinar los detalles logísticos y preparar una programación especial para esta edición, invitando formalmente a todos los vecinos y visitantes de la comarca del Páramo Leonés a sumarse a los actos religiosos para «ser partícipes del recuerdo y celebración de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo».

Según ha señalado el Ayuntamiento en un comunicado, tanto la Cofradía de Jesús Nazareno como la Cofradía Virgen de la Soledad y de la Piedad han manifestado su satisfacción por la estrecha colaboración alcanzada en la organización. Los representantes de ambas hermandades han querido animar a feligreses y visitantes a acompañarles y participar activamente en las procesiones y cultos. Asimismo, la parroquia y las cofradías han expresado su profundo agradecimiento al Ayuntamiento de Santa María del Páramo, así como a todas las personas y entidades colaboradoras, cuya implicación y cooperación resultan fundamentales para que estas celebraciones se desarrollen con el esplendor que merecen.

Programa de actos y procesiones La programación litúrgica y procesional comenzará el Viernes de Dolores, 27 de marzo, con la celebración de la Santa Misa y la posterior procesión a partir de las 20:00 horas. El primer fin de semana concluirá el Domingo de Ramos, 29 de marzo, con la tradicional Bendición de los Ramos y la Santa Misa a las 13:00 horas, marcando el inicio formal de la Pasión.

Los actos se retomarán el Miércoles Santo, 1 de abril, con la Santa Misa de las 20:00 horas seguida de la solemne Procesión del Silencio. El Jueves Santo, 2 de abril, la actividad comenzará a las 19:00 horas con la Procesión de la Soledad, dando paso a las 20:30 horas a la Santa Misa de la Cena del Señor y culminando la jornada con la Hora Santa a las 22:00 horas.

El Viernes Santo, 3 de abril, será el día con mayor actividad en las calles de la localidad. La mañana se iniciará a las 11:00 horas con el Vía Crucis en el interior de la iglesia, seguido a las 12:00 horas por la Procesión del Encuentro. Por la tarde, a las 19:00 horas, tendrán lugar los Santos Oficios de la Muerte del Señor, para cerrar el día a las 21:00 horas con la imponente Procesión del Santo Entierro.

Finalmente, el Sábado Santo, 4 de abril, se celebrará la Solemne Vigilia Pascual a las 21:30 horas. El broche de oro a la programación lo pondrá el Domingo de Resurrección, 5 de abril, con la Procesión del Encuentro de la Virgen con su Hijo Resucitado a las 12:00 horas, seguida de la Santa Misa de Pascua a las 13:00 horas, celebrando así la alegría de la Resurrección con toda la comunidad.