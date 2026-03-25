Más de 30 años escenificando el vía crucis viviente de Olleros de Sabero

Publicado por Juan Manuel Castro Sabero Creado: Actualizado:

La localidad de Olleros de Sabero vive en Semana Santa una de las manifestaciones más populares y con mayor arraigo de la montaña oriental leonesa. Famoso es su vía crucis, cuya representación supera las tres décadas, siendo el acto central de la Pasión, al que acuden vecinos y visitantes.

El párroco, Manuel Fresno González, destaca «el tesón con el que los vecinos de Olleros han mantenido viva la tradición de representar todos los años el Vía Crucis, que no sólo es un acto de fe, sino una actividad cultural que une al pueblo que ayuda a potenciar el valle». Por su parte, el pregonero de este año, el joven sacerdote José Ramón Bayón, que desglosará en su discurso el significado de la Semana Santa en sus «Catorce pasos de pasión», el sábado día 28, que disertará sobre « Yo he recibido una tradición». El acto finalizará con la actuación de la Coral Valdesabero. El domino y durante toda la semana hay actividades religiosas, destacando la representación del Vía Crucis Viviente el Viernes Santo.

Desde la directiva se señala que «durante 34 años consecutivos venimos recorriendo y representando el Vía Crucis Viviente por las calles de Olleros». Esta localidad «está exigiéndonos un serio, respetuoso y profundo compromiso religioso, que poco a poco va cristalizando en una verdadera expresión de fe, vivida, celebrada y representada por todos los que acudimos a este encuentro espiritual».