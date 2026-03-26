La Procesión de La Dolorosa, da inicio a la Semana Santa en la capital leonesa.RAMIRO

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La devoción mariana más antigua del noroeste de la Península, que se remonta al siglo VI, retiene en el siglo XXI una popularidad extraordinaria y forma parte de la leonesidad más genuina. La procesión, con dos centurias de antigüedad tuvo sus precedentes en rogativas puntuales ante epidemias y sequías, al menos desde el siglo XVII, «por petición del pueblo», como apunta Manuel Flacker, párroco de Nuestra Señora del Mercado. La orden seglar de los Siervos de Santa María puso el germen a una tradición imbatible.

Procesión de La Dolorosa

Organiza: Parroquia de Nuestra Señora del Mercado.

Hora de salida: 19:30 h desde Iglesia Parroquial de Nuestra Señora del Mercado y del Camino “La Antigua”.

Itinerario completo: Iglesia parroquial → Herreros → Escurial → Plaza de Santa María del Camino (del Grano) → Cuesta de las Carbajalas (canto de la Salve en el Real Monasterio de las RR.MM. Benedictinas -Carbajalas-) → La Redención → Cofradía Nuestra Señora de las Angustias y Soledad → Cuesta de los Castañones → Santa Cruz → Plaza Mayor (sin vuelta) → Mariano Domínguez Berrueta → Plaza de Regla (de la Catedral) → Ancha (actuación del coro “Conde de Rebolledo” en la capilla del Cristo de la Victoria) → Plaza de San Marcelo → Plaza de Santo Domingo (parada para cantar la Salve) → Independencia → Legión VII → Plaza de San Marcelo → Teatro → Rúa → Plaza de las Concepciones → Fernández Cadórniga → Juan II → Plaza de Santa María del Camino (sin vuelta) → Rinconada D. Enrique García Centeno → El Mercado → Herreros → regreso a Iglesia de Nuestra Señora del Mercado.

Puntos fuertes: solemnidad mariana inicial, cantos de Salve y actuación coral; primer acto oficial de la Semana Santa.

Solemne Traslado Extraordinario de Jesús Nazareno “El Dainos”

Organiza: Cofradía Santísimo Cristo de la Expiración y del Silencio, conjuntamente con OFS, Casa Franciscana y Hermanas Clarisas del Convento de Santa Cruz.

Hora de salida: 23:30 h desde Convento de Santa Cruz de las Hermanas Clarisas (tras recogida corporativa en crucero de Plaza del Grano al finalizar La Dolorosa).

Itinerario completo: Convento de Santa Cruz → Cardenal Landázuri → Plaza de Regla → Mariano Domínguez Berrueta → Plaza Mayor (sin vuelta) → Santa Cruz → Plaza de Riaño → Cercas → San Francisco → Plaza de San Francisco → Corredera → Iglesia de San Francisco.

Puntos de interés: evento excepcional por el VIII Centenario de San Francisco; devolución de la imagen (mantuvo en convento desde Domingo Tortillero).