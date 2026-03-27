León se rinde a la Morenica: La Dolorosa abre una Semana Santa de tradición imbatible

La Virgen de la Iglesia del Mercado, La Antigua, tiene fama de milagrosa y goza de la mayor devoción en la ciudad. Tal vez por eso, un gentío la acompañóará este Viernes de Dolores en su peregrinaje, en señal de devoción, de agradecimiento o de petición.

La Morenica, por su tez, abre los actos de Semana Santa y saldrá majestuosa a hombros de los 56 titulares de la Agrupación de Braceros de Nuestra Señora del Mercado para cumplir el ritual de abrir la Semana de Pasión en León.

Ellos sin túnica, vestidos con el traje de luto, camisa blanca y corbata negra. Cerca, las mozas también del Mercado, admitidas en la lista de braceros suplentes desde la Coronación de la Virgen en octubre de 2023. Los más antiguos, aseguran que la Señora se tiene que mojar para que el resto de procesiones salgan. Una peculiar previsión meteorológica que creen o quieren creer muchos papones. De modo, que queda por delante una estupenda Semana Santa, si aciertan. Su salida está prevista a las 19.30 horas desde la Iglesia de Santa María del Camino.

La talla escuchará la Salve que entonan las Benedictinas (Carbajalas) antes de subir la Cuesta de los Castañones, cruzar la Plaza Mayor y la Plaza de la Catedral para escuchar en la calle Ancha otro coro antes de regresar por Independencia y efectuar la tercera parada en Santo Domingo para otra Salve y subir por Teatro a la Rúa.

La jornada también ofrece el traslado de Jesús Nazareno El Dainos que organiza la Cofradía del Silencio, OFS y Hermanas Clarisas. Saldrá medio hora antes de la medianoche desde el Convento de Santa Cruz (tras el paso de La Dolorosa por la Plaza del Grano). Un traslado nocturno y solemne que ahonda en el significado histórico del regreso de la imagen a San Francisco.