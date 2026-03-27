Solemidad en La Bañeza al paso de las Angustias

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La ciudad se prepara para el primer gran acto de su Pasión con la salida, este viernes a las 21.00 horas, de la Procesión de Nuestra Señora de las Angustias. El desfile, que partirá desde la Plaza de El Salvador, está organizado por la Cofradía de Nuestra Señora de las Angustias y Soledad, cuyos cofrades lucirán su característica túnica negra con capuchón y cordones morados. La nota musical la pondrá la Agrupación Musical de la propia hermandad, que escoltará el paso de la Virgen en su camino de regreso a su capilla.