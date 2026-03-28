Los niños levantan por primera vez en León el Sábado de Pasión

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Caminando tras las huellas de Jesús se convierte hoy en la primera procesión protagonizada exclusivamente por niños en León. Una cita que está organizada por la Cofradía Agonía de Nuestro Señor y sumará más de un centenar de pequeños procedentes de diferentes cofradías para arrancar con fuerza el Sábado de Pasión con la primera procesión infantil en la capital leonesa. La cita ha sido a las 12.00 horas cuando la comitiva sale de la iglesia de Santa Marina la Real, a donde regresará, tras recorrer el barrio al que bautiza este templo.

El Sábado de Pasión suma otros cinco actos en León. Además de las procesiones de la Hermandad, de Jesús Divino Obrero, y la del Camino de la Pasión y de la Esperanza, de la Sacramental y Penitencial Cofradía de Nuestro Padre Jesús Sacramentado y María Santísima de La Piedad, Amparo de los Leoneses, se celebrará la misa de la Admisión de Hermanos de la Cofradía del Santo Sepulcro Esperanza de la Vida, a las 18.30 en el convento de las Concepcionistas. Después, a las 19.00 horas comenzará el acto del besapié al Santo Cristo de la Rendención en el monasterio de las Carbajalas con la Cofradía de Nuestro Señor Jesús de la Redención.

La jornada la cerrará el vía crucis en el barrio de San Claudio. Organizado por la Cofradía Santo Cristo de la Bienaventuranza saldrá a las 20.30 horas de la propia Iglesia de San Claudio, que recorrerá las calles de este populoso barrio.