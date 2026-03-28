La Ercina celebra la Semana Santa con una variedad de actos

Imagen de Jesús resucitado en el interior de la Iglesia de La Ercina.J.C.

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Como cada año, la parroquia de La Ercina ofrecerá a sus fieles una variedad de actividades para celebrar la Semana Santa.

El Domingo de Ramos se conmemorará la entrada triunfal a Jerusalén con la bendición de ramos, la procesión y una misa en la Iglesia de La Ercina a las 18:00 para todos los pueblos del municipio, y a las 20:00 en Valdoré.

El Jueves Santo, la misa será a las 20:00 y, seguidamente, tendrán lugar la oración ante el monumento y las confesiones. El Viernes Santo habrá un Viacrucis a las 12:00 y los Oficios de la Pasión serán a las 17:00.

El Sábado Santo se celebrará la Solemne Vigilia Pascual a las 21:00 en el Monasterio de Gradefes. Por último, el Domingo de Resurrección, la misa será a las 12:30, de nuevo en La Ercina.