El Dainos pregona el Rosario de la Buena Muerte en León.

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

«Danos, Señor, una buena muerte», es la frase original que el devenir de los años en León ha declinado en ‘dainos’, que ya da nombre a la inmemorial procesión de cada Domingo de Ramos. La Orden Franciscana Seglar y la Cofradía Santísimo Cristo de la Expiración y del Silencio, junto con los hermanos de las Cofradías de la Sobarriba, recorrieron la ciudad para romper el silencio con el Canto de la Buena Muerte. Un rosario de emociones que volvió a poner de manifiesto la singularidad y la tradición de la Semana Santa de León, abriendo el silencio a su paso por las estrechas calles del casco antiguo, con el morado y el blanco del hábito de los cofrades leoneses frente a las capas marrones de los llegados de la Sobarriba. Estremeciendo a la ciudad al escuchar el Rosario de la Buena Muerte, con ese ‘dainos’ entonado en un coro de voces rotas. Una cita inmemorial que creció aún más en historia, ya que está documentada desde 1734.