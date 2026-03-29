Bienvenida y bendición en la Entrada de Jesús en La Bañeza

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La Bañeza ha celebrado este Domingo de Ramos la Conmemoración de la entrada del Señor en Jerusalén, con la tradicional Bendición de Ramos para toda la ciudad. La Banda de Cornetas y Tambores de Nuestro Padre Jesús Nazareno y la Agrupación musical de Ntra. Sra. de las Angustias y Soledad han acompañado el cortejo multitudinario en el que los más pequeños han escenificado la ilusión de esta Semana Santa. La procesión que partió de la plaza de El Salvador concluyó en la plaza Mayor para celebrar la misa en la iglesia de Santa María. Para este lunes, La Bañeza se prepara para coger el Vía Crucis Procesional,