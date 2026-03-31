Las fotos del Acto del Perdón en León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Tiene sabor recio la cofradía del Santo Cristo del Perdón, que lleva entre sus raíles la inclusión de quienes un día se desviaron del recto camino y aquellos cuyo proceder nunca se ha salido de la vía. Todos están llamados a la cena del señor y son hijos de Dios.

Y del Reino de León quae guarda en el Locus Apellationis de la Catedral el acto emotivo que ayer liberó a una reclusa a la que la vida le estafó parte de sus principios y Villahierro le devolvió la libertad de la segunda oportunidad real.

Soplaba algo de viento a la hora del acto y estaban las autoridades entre incómodas por la temperatura en descenso y por los nervios de la ocasión. No los hubo. Esta vez se dejó de lado la cuita y no hubo que vestir la túnica de la agonía de la última hora ni disfrazar un perdón a medias del indulto real. Porque el progresismo a veces lo ha sido estos años solo en la apariencia. Pero al fin, León (y Ponferrada) recuperaron un indulto de los de verdad.

Emplearon las fórmulas al uso el alcalde de la capital, el obispo de la Diócesis y el abad de la cofradía con sede en San Francisco de la Vega. Y la reclusa ya con cartel de exconvicta, se incorporó a la puja para el tramo final, pero más relevante de la procesión, con la plaza de Regla repleta de público y los aires de la gala central de la Semana Santa llamando a las puertas.

Antes, por la mañana Luis Ángel de las Heras había recibido a la comitiva en el Palacio Episcopal. No impondrá la presencia de las mujeres en las cofradías masculinas de León «porque no es nuestro estilo» si bien es partidario de la apertura: «El obispado siempre promueve la igualdad, quiere que haya una participación equitativa o abierta a unos y otros. Pero en ningún momento el obispado va a imponer nada».