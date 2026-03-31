San Juan acompaña en Angustias a las tres Marías, en fotos

Procesión del Dolor de Nuestra Madre en León.

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La que siempre fue procesión mariana por excelencia con Las Lágrimas, Angustias y La Soledad, tiene ahora el contrapunto de ese discípulo amado que es San Juan, protagobnista al alza desde el Encuentro de Jóvenes Papones de León hace dos años, animado a formar parte de un cortejo en el que más de 300 nilos estuvieron en la calle de la mano de la cofradía más familiar de las que procesionan en la capital.

Angustias procesonó a ritmo de chicotadas en algunas partes del recorrido y con la compañía de León entero en el trasiego de vuelta a la Rúa, escenario olvidado con el paso de los años y las obras pero que ahora se recupera al fin para la causa. Buena cosa es. Todo sea por el dorado y el negro.