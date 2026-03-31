El Vía Crucis del Silencio es un canto a lo leonés.

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La costumbre leonesa del Vía Crucis cantado es una de las imágenes intimistas y leonesas por excelencia. Queda reservado a quienes quieran disfrutar de un evento no conocido pero sí valioso. En la imagen, uno de los momentos del evento que se celebró ayer en la Iglesia de los Capuchinos, cuando los focos estaban puestos en otro lugar.

Es el prolegómeno a la procesión grande que hoy saca a la calle a lo más granado de su patrimonio, con y sin traslados de por medio. La cofradía del Silencio sabe lo que dice y vale más por lo que calla que por lo que atesora. Son esas partes de la Semana Santa que se escapan a los flashes y a la vista de los superfluos. Hágase en León según la palabra del Señor.