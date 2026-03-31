Un Vía Crucis con las ocho cofradías recorre Astorga

Astorga ha vivido este Martes Santo uno de los momentos más sobrios y participativos de su Semana Santa con la celebración del Vía Crucis de las Cofradías. El acto, que ha congregado a cientos de fieles y representantes de todas las hermandades de la ciudad, ha sido organizado por la Junta Profomento de la Semana Santa. El momento culminante tuvo lugar en la plaza Mayor donde se unieron las ocho cofradías.

La procesión de la Santa Cena protagoniza el Miércoles Santo

Astorga encara este Miércoles Santo como uno de los días más intensos de su Semana Santa, declarada de Interés Turístico Nacional. La ciudad se convertirá en un escenario de devoción donde la tradición y el patrimonio se dan la mano al paso de los cortejos y los pasos que ganan en belleza en su recorrido por la bimilenaria.El gran protagonismo de la jornada recaerá en la Procesión de la Santa Cena, organizada por la Hermandad de Caballeros del Silencio de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Este desfile, que partirá a las 22.00 horas desde la parroquia de San Bartolomé, es uno de los momentos más esperados por los astorganos debido a la majestuosidad de su paso titular que recorrerá las calles del casco histórico. Antes, se celebrará la tradicional Bendición de los Panes.La tarde comenzará con el tradicional Vía Crucis Procesional que organiza la Cofradía de las Damas de la Piedad. A partir de las 19.00 horas, el paso de La Cruz Verde y el grupo de La Quinta Angustia saldrán al encuentro de los fieles, partiendo del Santuario de Fátima. La jornada concluirá con la entrada de la Santa Cena de nuevo en su templo, con lo que se concluirá un Miércoles Santo que sirve de preludio a los días grandes del Triduo Pascual.