La intensidad del Encuentro marca el Martes Santo bañezano

La Bañeza ha vuelto a ser testigo de uno de los momentos más esperados de su Semana Santa con la procesión del Encuentro, que comenzó con la salida sincronizada de los pasos desde sus sedes. Por un lado, la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno partía con su imagen titular, mientras que desde la Capilla de las Angustias hacía lo propio la Cofradía de Nuestra Señora de las Angustias y Soledad. El punto álgido de la tarde ha tenido lugar, como es tradición, en la calle Vía de la Plata. Allí las dos hermandades se han detenido frente a frente para el «baile» de los pasos, que se han inclinado mutuamente en señal de saludo y respeto.

La ciudad se prepara para repartir los platos de potaje bendecido

La Semana Santa bañezana se concentra este Miércoles Santo en el reparto del Potajero, organizado por la Cofradía de Nuestra Señora de las Angustias y Soledad. Este evento, que cuenta con siglos de historia, consiste en la preparación y distribución de un menú compuesto por garbanzos con arroz y bacalao.A las 12.30 horas tendrá lugar la procesión del Santo Potajero, que partirá de la Capilla de las Angustias con la pequeña imagen del Santo Potajero y los niños como protagonistas. Tras el regreso a la capilla, , se llevará a cabo el rezo del Rosario y la bendición del potaje.El reparto comenzará a mediodía en el patio de la sede de la cofradía, donde los hermanos y vecinos acuden con sus recipientes para recoger su ración. Esta tradición mantiene vivo el espíritu de ayuda social con el que nació, cuando la hermandad alimentaba a los sectores más necesitados de la población.Durante toda la mañana, los cofrades se encargan de la elaboración de las grandes ollas de potaje, siguiendo la receta que se ha transmitido entre generaciones. Este acto es uno de los más característicos de la identidad bañezana, ya que vincula la práctica religiosa con una costumbre culinaria comunitaria. Al finalizar el reparto para los ciudadanos, los hermanos de la cofradía comparten una comida de hermandad donde el potaje es, de nuevo, el plato único.La actividad se retomará por la noche con la Procesión de la Amargura, que está previsto que inicie su recorrido a las 22.00 horas. El desfile está organizado conjuntamente por las cofradías de la ciudad y se caracteriza por un recorrido breve a través de las calles del casco antiguo.