El silencio y la emoción recorren Coyanza

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Valencia de Don Juan vivió con profunda emoción una de sus jornadas más intensas de la Semana Santa, el Viernes Santo, declarado de Interés Turístico Provincial. La mañana comenzó a las 11.00 horas con la Procesión del Encuentro, que partió desde la Iglesia de Nuestra Señora del Castillo Viejo. Las calles se llenaron de recogimiento mientras los fieles acompañaban las imágenes hasta el esperado momento del encuentro en la Plaza Santa María, un instante cargado de simbolismo y emoción. A continuación, se celebró la procesión conjunta del Vía Crucis, y por la tarde la Solemne Procesión del Santo Entierro.