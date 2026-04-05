Semana Santa León 2026: programa del Domingo de Resurrección con gráficos interactivos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Procesión del Encuentro

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Organiza: Real Hermandad de Jesús Divino Obrero.

Hora de salida: 8:45 h desde Iglesia Jesús Divino Obrero.

Itinerarios: Paso Resurrección: Víctor de los Ríos → Obispo Almarcha → Daoiz y Velarde → Puerta Sol → Santa Cruz → Plaza Mayor → Plegaria → Platerías → Cardiles → Varillas → Ancha → Sierra Pambley → Plaza Regla.

Paso Tres Marías: Víctor de los Ríos → Obispo Almarcha → José María Fernández → San Pedro → Plaza Puerta Obispo → Plaza Regla.

Puntos de interés: encuentro frente pórtico Catedral a las 10:00 h (Interés Turístico Local); solemne Misa Estacional oficiada por Obispo.

Procesión conjunta (12:00 h)

Itinerario completo: Plaza Regla → Ancha → Cervantes → Plaza Torres de Omaña → Fernando González Regueral → Plaza San Isidoro (canto Salve Hermanas Mayores Siervas Caridad) → Cid → Ancha → Varillas → Cardiles → Platerías → Plegaria → Plaza Mayor → Santa Cruz → Puerta Sol → Daoiz y Velarde → Obispo Almarcha → Víctor de los Ríos → regreso Iglesia Jesús Divino Obrero.

Puntos de interés: Ambiente festivo y alegre; cierre glorioso de la Semana Santa.