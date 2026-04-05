El júbilo estalla en Astorga: El Encuentro pone el broche de oro a la Pasión maragata

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Bajo un sol que parecía querer sumarse a la celebración, la ciudad de Astorga ha vivido hoy uno de sus momentos más emocionantes con la procesión del Resucitado. Frente a la imponente fachada de la Catedral, miles de astorganos y visitantes han sido testigos del instante en que el luto desaparece: el encuentro entre la Virgen del Amor Hermoso y el Jesús Resucitado. Entre el estruendo de las campanas, el vuelo de las palomas y el ritmo vibrante de las bandas, la ciudad ha despedido su Semana Santa con una explosión de alegría que transforma el silencio de los días previos en una auténtica fiesta de luz y esperanza.