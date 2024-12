Correr es de valientes

Publicado por p.r.b. León Verificado por Creado: Actualizado:

León volverá a vivir su particular San Silvestre el próximo 29 de diciembre. Una cita ineludible que esperar superar los 7.000 corredores, entre los que no faltarán atletas de élite.

En esta 27ª edición de nuevo se incluyen tres carreras: Peque San Silvestre, que esta vez será competitiva; la carrera de 2,5 kilómetros y la carrera de 7 kilómetros. Asimismo, con el apoyo de El Corte Inglés, habrá sorteo de bicicletas, bonos de deporte y premios para equipos, colegios y los primeros clasificados, además de regalos de los patrocinadores. Y, por si fuera poco, aumentan los premios y las categorías del concurso de disfraces que premiará a los mejores individuales, parejas y de grupo entre los participantes en las tres carreras que se celebrarán, ampliados a tres premios por cada una de las categorías.Las tres carreras de la San Silvestre Popular Ciudad de León saldrán de la calle Ramón y Cajal y finalizarán en el Palacio de Deportes. La Peque San Silvestre comenzará a las 17.00 horas con un circuito de 2,5 kilómetros, una competición dedicada a los más pequeños de las categorías sub 12 (nacidos en los años 2013-14), sub 14 (nacidos en los años 2011-12) y sub 16 (nacidos en los años 2009-10).Por su parte, la carrera popular de 2,5 kilómetros arrancará a las 17.15 horas. En este caso la inscripción es gratuita y está dirigida a aquellos que deseen despedir el año de manera festiva, andando o corriendo. Podrá formar parte de ella corredores de todas las edades y también centros escolares.Por último, a las 17.45 horas se dará la salida de la carrera de 7 kilómetros, para quienes quieran poner a prueba su estado físico al final del año. Esta carrera competitiva contará con la presencia de grandes nombres del atletismo leonés y nacional. Entre ellos los olímpicos Adrián Ben Montenegro, Daniel Arce Ibáñez, Marta García Alonso y Marta Pérez Miguel, que el pasado verano compitieron en los Juegos Olímpicos celebrados en París.

Cómo inscribirse

El plazo de inscripción para participar en la San Silvestre de León se cierra el 25 de diciembre. Las inscripciones pueden realizarse en la planta de Deportes de El Corte Inglés en horario comercial y a través de la página web oficial de la carrera www.sansilvestreleon.com.