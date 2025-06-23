Don Bosco eleva el talento FP 4.0

Publicado por Ana G. Alonso Creado: Actualizado:

El Colegio Don Bosco de León celebró una nueva edición del concurso Talento FP 4.0 gracias al patrocinio de las empresas leonesas BA Glass, Copasa, Tecsa y el CEL (Círculo Empresarial Leonés).

Entre los estudiantes del grado superior de Robótica Industrial y el grado superior de Mecatrónica Industrial se habían seleccionado cuatro proyectos, dos por especialidad. Tras la exposición pública ante el jurado, fue seleccionado para el primer premio, dotado con 150 euros, el alumno del ciclo formativo de grado superior en Robótica Industrial Diego Celada Martínez por un proyecto de comunicación entre entorno simulado y brazo robótico real. Para el segundo premio, dotado con 100 euros, se optó por la propuesta del estudiante del ciclo formativo de grado superior de Mecatrónica Indsurtial Rubén Díez Mateos, un dispensador de comida automatizado para mascotas, en Mecatrónica Industrial. El jurado compuesto por Iván Vega, supervisor del Departamento mantenimiento eléctrico electrónico de la factoría de León de BA Glass; Luis Manuel Díez, jefe del parque de maquinaria de Copasa; José Antonio Blanco, director de I+D de Tresca Ingeniería y Azucena Ramos, vocal de la junta directiva del CEL. Por parte del centro, participó el jefe de estudios de FP David Pérez Villaverde. Los finalistas fueron el alumno del ciclo formativo del grado superior de Robótica Industrial Víctor López Fernández, por un sistema de gestión apícola conectado, y Nerea Cavero Alcobal, alumna del ciclo formativo del grado superior de Mecatrónica Industrial, por la puerta automática deslizante por control por PLC. La novedad y la viabilidad de la idea fueron aspectos que tuvieron en cuenta para la selección final, tal y como señaló Iván Vega de BA Glass. Otros factores que se tuvieron como el atractivo en la comunicación del proyecto y su funcionalidad de cara a la venta a potenciales clientes. «En el futuro se trabajará más mentalmente y menos manualmente», destacó Azucena Ramos, del CEL sobre las soluciones que aportan los ciclos formativos de FP y, en particular, los que desarrollan nuevas formas de producción o gestión en el ámbito de la Robótica y Mecatrónica Industrial. José Antonio Blanco, de Tresca, hizo hincapié en la «importancia de imaginar y de inventar» porque «las empresas buscan cosas que les diferencien». La cantera profesional que genera la FP y la motivación para la excelencia a través de concursos como Talento FP 4.0 es un aliciente para que las empresas se «autobastezcan» de empleados «con formación organizada y continua, que se aplica de forma rápida», resaltó Luis Manuel Díez, de Copasa. Sobre la selección de los finalistas, el tutor de Robótica Industrial, Héctor García, señaló que «valoramos los proyectos de los alumnos que, antes de saber que iban a un concurso, han desarrollado un proyecto emprendedor, con innovación y potencial para convertirse en un producto real». «Les hemos empujado y motivado y han visto que su trabajo es valorado, tiene repercusión y es útil». El director del Colegio Don Bosco, Asterio Gaitero, agradeció el apoyo «al talento joven y de la FP, por sumar experiencia y fortalecer lazos entre el mundo educativo y el empresarial».