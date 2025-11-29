Cita con el arte un día en el Musac

Informa y elimina prejuicios. Las visitas guiadas son una de las grandes alternativas para acercarse al arte que desde el concepto propone reflexión o interpelación. El Musac tiene en las visitas guiadas uno de sus principales activos para que el público asistente en general encuentre mientras ve las exposiciones la información necesaria para añadir comprensión al impacto visual. Como centro museístico, el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, gestionado por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León ofrece visitas guiadas gratuitas y visitas adaptadas a los ritmos e intereses de niños/as de 5 a 12 años y sus familia. El museo se llena de actividades al servicio del público. Por supuesto, a la exposición temporal Yoko Ono. Insound and Instructure, también. Y, de hecho, esta actividad más reclamada en este momento en el Musac.

En el caso de la muestra dedicada a Yoko Ono, y que admite 26 plazas por sesión, las visitas guiadas están incluidas en el precio de la entrada, hasta completar aforo. Como dato importante, la visita de las 19.00 horas forma parte del horario de entrada gratuita y la inscripción puede realizarse a partir del lunes de la misma semana de la visita desde las 8:00 a.m. Se podrá reservar un máximo de dos entradas por usuario.

Visitas guiadas, adaptadas o actividades para los más jóvenes, son actividades paralelas a las exposiciones.MUSAC

La propuesta se completa con una iniciativa más singular y que se ajusta a la perfección a la filosofía familiar del Musac, para que sea un lugar de visita para todas las edades. Se trata de visitas adaptadas a los ritmos e intereses de niños/as de 5 a 12 años y sus familias. En este caso, la acción consiste en una visita a la exposición Yoko Ono. Insound and Instructure para acercarse a esta mujer artista pionera en el arte conceptual que trasciende fronteras y mostrar su habilidad para combinar el arte de vanguardia y la defensa de la Paz Mundial. En este caso el aforo de 26 plazas se reparte entre 13 infantiles y 13 para acompañantes. Se trata de una actividad gratuita hasta completar aforo. A partir del lunes de la misma semana de la visita desde las 8.00 horas se pueden realizar las reservas a un máximo de dos entradas por usuario.

El Musac también propone recorridos por las exposiciones realizados en lenguaje oral y signado simultáneamente, destinadas a personas con y sin discapacidad auditiva.

Por tanto, con Yoko Ono. Insound and Instructure como propuesta de cabecera, los responsables del Musac tienen en cuenta que además de abrir sus puertas con ofertas interesantes hay que atraer al público más dispuesto dándole ese bonus track para que descubra cosas nuevas como a los que se acercan como experiencia esporádica. Las edades son tenidas en cuenta desde el primer momento, puesto que se llevan a cabo recorridos activos por el museo y las exposiciones para público infantil.

También existe la sección Diverviajes, de septiembre a diciembre de 2025, cuyos plazos de inscripción se van abriendo mes a mes.

Abierto plazo de inscripción para el mes de noviembre. Por su parte, Peque amigos nace para fomentar el interés de la población infantil por el Arte Contemporáneo, desde un enfoque pluridisciplinar. La dimensión educativa de este proyecto pretende ser lo más amplia posible y desarrollar en los niños y niñas todas sus capacidades.