El Musac empapa León de arte contemporáneo

La llegada de la exposición de Yoko Ono al Musac se vivió con expectación hasta en los meses previos. Si se trataba de comprobar que el tirón era comparable a éxitos anteriores, el listón estaba muy alto: Ai Weiwei había arrasado en el mejor de los sentidos con Don Quixote. La muestra atrajo a miles de espectadores, de dentro y de fuera de León, con el impacto económico beneficioso para toda la ciudad. Una de las misiones avanzadas desde la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno autonómico, anunciadas por su consejero Gonzalo Santonja era que el Musac formara parte de la imponente oferta cultural existente en León. Y así se cumplió. Hecho este planteamiento, Insound and Instructure, de Yoko Ono no sólo cumple todas estas premisas sino que ya es un fenómeno cultural en la ciudad. Cuando de manera previa los carteles anunciaban los mensajes simbólicos con que la artista japonesa daba pistas del contenido de lo que se iba a ver en el Musac ya se atisbaba el alto grado de aceptación. Pero los más de dos mil visitantes solo en los dos primeros días abierta al público confirmaron el acierto de la propuesta comandada por el director del museo, Álvaro Rodríguez Fominaya.

Pero el Musac parece llevar grabado a fuego el no detenerse nunca en el ensimismamiento del éxito. Y los buenos datos también se buscan a través de actividades que despiertan el interés por acudir al museo cualquier jornada. Pocas cosas más saludables, culturalmente hablando que un buen rato en el Musac.

Es la total concordancia entre el Musac y una figura esencial en la historia del arte contemporáneo, pionera del arte conceptual, la performance y el cine experimental; música y activista por la paz, que hace que el museo de referencia de la Comunidad se codee con los otros grandes centros europeos dedicados al arte contemporáneo. Insound and Instructure recorre casi setenta años de la vida creativa de Yoko Ono. La muestra, que reúne obras de distintas épocas y técnicas, se desarrolla como un diálogo no cronológico entre ideas, acciones y formatos, testimonio de una artista cuya práctica sigue imaginando nuevas posibilidades para el arte y para el mundo. Ono ha expuesto de forma continuada en un sinfín de espacios internacionales, incluyendo el Hirshhorn Museum and Sculpture Garden (2017), la Kunsthal Charlottenborg en Copenhague (2018), el Faro de Henningsvaer en Lofoten, Noruega (2018), el Museum of Liverpool (2018-2019) o el MdbK en Leipzig (2019).