Vegas del Condado disfruta con el verano

El verano abre de par en par sus puertas. Y en Vegas del Condado se han propuesto que ese calor a veces sofocante de esta estación del año puede ser mitigado con un buen chapuzón... o muchos. En la pedanía de Villanueva del Condado tienen el mejor lugar posible, divertido y relajante, en este caso con sus piscinas municipales. Modernas, espaciosas y para todas las edades con nada menos que tres vasos: uno para bebés, otro infantil donde cubre un poco más y un tercero para adultos.

Y con un importante espacio verde rodea la zona de baño para poder descansar tras el chapuzón y baño en un entorno como la zona del Condado, que cuenta con multitud de opciones de cara a este periodo estival.

La zona veraniega está enmarcada dentro del polideportivo, en el que se pueden practicar deportes como el fútbol, el tenis, el frontón o el pádel. Una opción sana para después refrescarse tirándose a las aguas de las piscinas de Villanueva del Condado.

El precio de las entradas este año no varía respecto al de 2025. De 1,50 euros para los mayores de 14 años y de un euro para los niños entre 3 y 14 de lunes a viernes. El coste de los fines de semana es de 1,50 euros para los pequeños de 3 a hasta 14 años y, en el caso de los mayores de esta edad, de dos euros.

El Ayuntamiento también ofrece la posibilidad de sacarse un bono para todos los meses de verano. En este caso, el bono familiar tiene un coste de 75 euros, el de adulto de 35 euros y el infantil de 25 euros. Además, se ofrece la posibilidad de adquirir un bono para quince pases a la piscina; en este caso el precio es de 25 euros para los adultos y de 15 para los niños.

Para ofrecer una temperatura óptima para el baño, el Ayuntamiento de Vegas del Condado cuida las instalaciones. Un sistema de calor con placas solares calienta el agua de las piscinas para garantizar la temperatura del agua y ofrecer al bañista un chapuzón adecuado.

Una oportunidad para que todos puedan disfrutar de los beneficios del agua en el municipio en unos meses de verano en los que el líquido elemento se convierte en la fuente ideal de felicidad y diversión. Desde este sábado 20 de junio hasta el 30 de agosto. O lo que es lo mismo, a lo largo de más dedos meses vecinos y visitantes pueden descansar, relajarse y disfrutar en unas instalaciones como las de las piscinas municipales situadas en la pedanía de Villanueva del Condado. Agua y un entorno ideal para que la estancia sea lo más placentera posible.

Las instalaciones cuentan además con una cafetería completa. En ella se puede hacer un alto para tomar un refrigerio o aprovechar para picar algo, ya sea a la hora de comer o un poco más tarde, tras el baño, para llegar cenado a casa. Las instalaciones de Villanueva del Condado son un lugar atractivo para tomarse un descanso en verano. A escasos minutos de León, son una buena opción para alejarse de la ciudad y aprovechar la desconexión que ofrecen los pueblos leoneses.