La Bañeza, el mejor baño estival

Las piscinas de La Bañeza son todo un referente y el mejor lugar para disfrutar del verano.DL

La Bañeza abrió el pasado martes 16 de junio al público una de sus joyas para el ocio, el recreo y descanso estival, las piscinas municipales.

Las instalaciones, que datan de 1973 y son unas de las más antiguas de la provincia, pueden presumir de ser todo un referente, o solo en la provincia, de modernidad y con una oferta completa para el usuario que quiera disfrutar de un buen baño y también de un espacio para desconectar en pleno periodo estival.

Paneles fotovoltaicos en las cubiertas de los vestuarios, el edificio del bar y el propio recinto de baño, que permite un ahorro estimado de 50.000 euros anuales en la factura eléctrica municipal, unos vestuarios masculinos y femeninos modernos y equipados que ofrecen un espacio más cómodo, funcional y adaptado a las necesidades actuales o juegos acuáticos para los más pequeños refrendan el carácter familiar de esta piscina, convirtiéndola en un espacio de ocio atractivo tanto para los vecinos como para visitantes de otras localidades y provincias.

El recinto, conocido por sus amplias zonas verdes y su ambiente tranquilo y familiar, se consolida como un entorno ideal tanto para el descanso como para la práctica deportiva, en un ambiente sin aglomeraciones y rodeado de naturaleza. La afluencia de público año tras año, incluidos visitantes procedentes del Principado de Asturias, avala el carácter acogedor y la calidad de estas instalaciones.

Los precios se mantienen respecto a años anteriores. El horario de apertura será ininterrumpido de lunes a domingo, de 11.00 a 21.00 horas, siendo a las 20.30 horas el momento en el que los usuarios deberán abandonar el vaso de la piscina.

Todo para convertir el verano bañezano en un oasis de diversión, relax, descanso y también de reunión familiar y de amigos. Alrededor de unas piscinas que dan vida y también ambiente al municipio.

Junto a los baños y chapuzones, no pueden faltar los cursillos de verano para adentrarse en la natación o para mejorar los conocimientos.

Y por si fuera poco con unos juegos que son también la delicia de los más pequeños de la casa. Y es que La Bañeza es cada año el mejor baño estival. Para todas las edades. Para vecinos y visitantes. No hay nada mejor que comprobarlo en persona.

Las instalaciones abren sus puertas de lunes a domingo desde las 11.00 hasta las 21.00 horas de acuerdo al programa