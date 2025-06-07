Cientos de agricultores protestan en Madrid por el bajo precio del cereal

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

Más de un centenar de agricultores se han concentrado este miércoles frente a la sede del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) para pedir ayudas directas para el sector cerealista ante la crisis de precios que atraviesan los productores, agravada por el alza de las importaciones.

Los agricultores, convocados por las organizaciones agrarias Asaja, Coag y UPA, han llegado de todos los puntos del país, pero sobre todo de zonas cerealistas como Castilla y León, Castilla-La Mancha y Aragón. El sector no descarta convocar movilizaciones de más calado.

«Precios por los suelos, costes por las nubes», han denunciado los productores en varias pancartas.

Además, los cerealistas han llevado hasta las puertas de Agricultura dos sacos de cereal y uno de fertilizantes, todo ello bajo la mirada de dos recreaciones de cartón, una de ellas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y otra del presidente ruso, Vladimir Putin.

«Para una vez que tenemos una cosecha decente, ni el campo tiene futuro (...) esto ya no es rentable», ha asegurado a los medios de comunicación el presidente de Asaja, Pedro Barato.

A su juicio, los costes de producción y el aumento de las importaciones son los causantes de esta situación. En general, las perspectivas para esta campaña son buenas: la previsión de cosecha nacional de cereales de invierno se sitúa en 19,5 millones de toneladas, lo que supone un incremento de un 20 % respecto a la campaña pasada, según las organizaciones agrarias.

Por ello, Barato ha calificado de «tomadura de pelo» el que la Unión Europea (UE) haya puesto aranceles al fertilizante ruso que los agricultores necesitan para producir y se ha preguntado por qué no se han impuesto aranceles al gas natural, que es «con lo que las multinacionales hacen el fertilizante en Europa».

Según Barato, «se han propuesto acabar con los cultivos de secano como el cereal en España», un cultivo que ni con las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) es rentable a no se ser que tenga más de 4.000 kilos por hectárea, ha lamentado. Los cálculos del responsable de herbáceos de Coag, Javier Fatás, apuntan a que cada tonelada que se está cosechando va a tener una pérdida de 50 euros, por lo que «van a ser alrededor de 1.000 millones lo que van a perder los agricultores por los bajos precios».

Los tratados comerciales, la guerra de Ucrania y los movimientos geopolíticos actuales «los estamos pagando los agricultores» y, en especial, los cerealistas, ha advertido. En el caso de Ucrania, los cerealistas han denunciado que, desde el inicio de la guerra, la entrada de producto de este país se han multiplicado por siete.

Los agricultores concentrados han pedido la revisión del acuerdo comercial con Ucrania, estableciendo límites a la entrada de trigo y cebada que permitan la supervivencia del productor europeo y la puerta en marcha de una línea de ayudas económicas específica para los cerealistas españoles. Los representantes de las organizaciones convocantes han asegurado que, de no revertirse esta situación, el sector volverá a salir a la calle.